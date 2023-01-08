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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جوز الحمام ب 70 والبط ب 80 جنيها..أسعار الدواجن بالأسواق اليوم.. فيديو

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

رصدت عدسة صدى البلد، اليوم الأحد ، آخر أسعار الدواجن في الأسواق عن طريق البث المباشر.

 

قال رجب على أحد بائعي الدواجن بمحافظة القليوبية ، إن أسعار الدواجن ارتفعت في الفترة الأخيرة.

 

ولفت إلى أن سعر الفراخ البيضاء 60 جنيها للكيلو، والفراخ البلدى 70 جنيها والبانيه 130 جنيها، والوراك 65 جنيها، والبط والأوز 80 جنيها للكيلو، والكبد والقوانس ب75 وجوز الحمام ب 70 جنيها والهياكل 35 جنيها والرومى ب90 والأرانب 65 جنيها .

 

أشاد الإعلامي عمرو أديب بمحاولة الحكومة حل أزمة ارتفاع أسعار الدواجن والبيض، بعد الإفراج عن بضائع من الجمارك، خاصة الأعلاف لتوفيرها لمنتجي الدواجن بأسعار مخفضة.

 

وأضاف عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن الدولة قامت بعمل مجهود عنيف وقوي للإفراج عن العديد من السلع وعلى رأسها الأعلاف حتى يتم القضاء على الجنون الذي أصاب أسعار الدواجن والبيض.

 

وتابع أن اليوم هو أعلى سعر لكيلو الفراخ وأعلى سعر لكرتونة البيض وأعلى سعر للكتكوت الحي، متسائلا : لماذا يحدث هذا الارتفاع ؟ ولما اتوفرت الأعلاف ليه أسعار الدواجن بتغلى أكتر ؟

 

وعلق الإعلامي عمرو أديب على هذا الارتفاع فى الاسعار، أنه سوف يثير جنون المواطنين، وهناك مواطنين صرحوا بأنهم لا يريدون دواجن أو بيض بعد تلك الارتفاعات الغير مبررة.

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