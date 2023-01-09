الزراعة: نسب محلات الدواجن المغلقة بسبب ارتفاع الأسعار لا تذكر

قال طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إنه منذ تولي الرئيس السيسي البلاد وهناك اهتمام غير مسبوق بالثروة الحيوانية الداجنة، وذلك من خلال مشروع تجميع الألبان ومشروع البتلو، ومشروع رفع كفاءة عنبار الدواجن.

وأضاف “طارق سليمان” خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج الحكاية، المذاع على قناة أم بي سي مصر، أنه بالرغم من أزمة كورونا الا أن المنافذ والسلع لم تنفذ، وكذلك الأمر في الأزمة الحرب الأوكرانية الروسية.

واسترسل: هناك متابعة لتوفير مستلزمات صناعة الأعلاف في مصر ومنها الذرة، والدولة وفرت العملة الصعبة للإفراج عن كميات كبيرة من الذرة والصويا، منوها بأن الدولة أفرجت عن احتياجات السوق من الأعلاف وزيادة.





وأوضح أن نسبة محلات الدواجن المغلقة؛ بسبب ارتفاع الأسعار لا تذكر، وأن القياس يكون وفقًا لجميع محافظات الجمهورية، وليس شارع بعينه.





وأشار إلى أن عدد منافذ السلع وصلت إلى 275 منفذًا ثابتًا ومتحركًا تابعا للزراعة، وتقدم السلع بتخفيضات تصل إلى 30%.



