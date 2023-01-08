الكيلو بـ 55 جنيها..رئيس شعبة الدواجن يكشف سبب زيادة الأسعار | فيديو

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إنه يحتاج مليون و 40 ألف طن ذرة و 500 ألف طن صويا شهريا لتربية الدواجن داخل المزارع فى مصر، مشيرا الى أن الافراجات التى تتم فى الوقت الحالى للأعلاف لا تكفى احتياجات جميع المزارع.

وأضاف "عبد العزيز السيد" خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن مازالت أسعار الأعلاف بشكل مبالغ فيه ولم تنخفض بعد الافراجات التى قامت بها الدولة، موضحا ان طن الصويا بـ 29 ألف وطن الذرة بـ 15 ألف والعلف بـ 22 ألف جنيه، وهناك عجز فى إنتاج الدواجن بنسبة تقترب من الـ 50%.

وتابع عبد العزيز السيد، أن كيلو الدواجن فى المزرعة يباع بـ 55 جنيها وهو يكلف 58 جنيها على صاحب المزرعة نظرا لارتفاع أسعار العلف وسعر كرتونة البيض الحمراء تباع داخل المزرعة بـ 80 أو 90 جنيها أقل من تكلفة الإنتاج بـ 10 جنيهات.