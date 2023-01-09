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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يتطلع المصريين يوميًا للتعرف على مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، إذ يهتم الكثير بها، ويقدم موقع صدى البلد خدمة التعرف عليها بحسب كل مدينة ، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه، ونستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 9 يناير 2023، 16  جُمادى الآخرة 1444 هجرية،  بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 9 يناير 2023 ، 16 جُمادى  الآخرة 1444 هجرية:

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

الفجْر: 5:20 ص
الشروق: 6:52 ص
الظُّهْر: 12:02 ظ
العَصر: 2:53 م
المَغرب: 5:12 م
العِشاء: 6:34 م

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مواقيت الصلاة في الجيزة   

الفجْر: 5:20 ص
الشروق: 6:52 ص
الظُّهْر: 12:02 ظ
العَصر: 2:53 م
المَغرب: 5:12 م
العِشاء: 6:34 م

الصلاة 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية 

الفجْر: 5:27 ص
الشروق: 7:00 ص
الظُّهْر: 12:07 ظ
العَصر: 2:56 م
المَغرب: 5:15 م
العِشاء: 6:38 م

 

مواقيت الصلاة اليوم في كفر الشيخ 

الفجْر: 5:23 ص
الشروق: 6:56 ص
الظُّهْر: 12:03 ظ
العَصر: 2:52 م
المَغرب: 5:11 م
العِشاء: 6:34 م

مواقيت الصلاة اليوم في جنوب سيناء

الفجْر: 5:08 ص
الشروق: 6:39 ص
الظُّهْر: 11:50 ص
العَصر: 2:43 م
المَغرب: 5:02 م
العِشاء: 6:24 م

الصلاة 

مواقيت الصلاة في أسيوط

الفجْر : 5:17 ص
الشروق: 6:46 ص
الظُّهْر : 12:02 م
العَصر: 2:59 م
المَغرب: 5:18 م
العِشاء : 6:38 م

الصلاة 

مواقيت الصلاة في سوهاج 

الفجْر : 5:14 ص
الشروق: 6:43 ص
الظُّهْر : 12:00 م
العَصر: 2:58 م
المَغرب: 5:18 م
العِشاء : 6:37 م

مواقيت الصلاة في الوادي الجديد

الفجْر : 5:30 ص
الشروق: 6:57 ص
الظُّهْر : 12:18 م
العَصر: 3:19 م
المَغرب: 5:40 م
العِشاء : 6:58 م

الصلاة 

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

الفجْر : 5:06 ص
الشروق: 6:33 ص
الظُّهْر : 11:55 ص
العَصر: 2:57 م
المَغرب: 5:18 م
العِشاء : 6:36 م

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