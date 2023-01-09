مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

يتطلع المصريين يوميًا للتعرف على مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، إذ يهتم الكثير بها، ويقدم موقع صدى البلد خدمة التعرف عليها بحسب كل مدينة ، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه، ونستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 9 يناير 2023، 16 جُمادى الآخرة 1444 هجرية، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 9 يناير 2023 ، 16 جُمادى الآخرة 1444 هجرية:

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

الفجْر: 5:20 ص

الشروق: 6:52 ص

الظُّهْر: 12:02 ظ

العَصر: 2:53 م

المَغرب: 5:12 م

العِشاء: 6:34 م

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مواقيت الصلاة في الجيزة

الفجْر: 5:20 ص

الشروق: 6:52 ص

الظُّهْر: 12:02 ظ

العَصر: 2:53 م

المَغرب: 5:12 م

العِشاء: 6:34 م

الصلاة

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

الفجْر: 5:27 ص

الشروق: 7:00 ص

الظُّهْر: 12:07 ظ

العَصر: 2:56 م

المَغرب: 5:15 م

العِشاء: 6:38 م

مواقيت الصلاة اليوم في كفر الشيخ

الفجْر: 5:23 ص

الشروق: 6:56 ص

الظُّهْر: 12:03 ظ

العَصر: 2:52 م

المَغرب: 5:11 م

العِشاء: 6:34 م

مواقيت الصلاة اليوم في جنوب سيناء

الفجْر: 5:08 ص

الشروق: 6:39 ص

الظُّهْر: 11:50 ص

العَصر: 2:43 م

المَغرب: 5:02 م

العِشاء: 6:24 م

الصلاة

مواقيت الصلاة في أسيوط

الفجْر : 5:17 ص

الشروق: 6:46 ص

الظُّهْر : 12:02 م

العَصر: 2:59 م

المَغرب: 5:18 م

العِشاء : 6:38 م

الصلاة

مواقيت الصلاة في سوهاج

الفجْر : 5:14 ص

الشروق: 6:43 ص

الظُّهْر : 12:00 م

العَصر: 2:58 م

المَغرب: 5:18 م

العِشاء : 6:37 م

مواقيت الصلاة في الوادي الجديد

الفجْر : 5:30 ص

الشروق: 6:57 ص

الظُّهْر : 12:18 م

العَصر: 3:19 م

المَغرب: 5:40 م

العِشاء : 6:58 م

الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

الفجْر : 5:06 ص

الشروق: 6:33 ص

الظُّهْر : 11:55 ص

العَصر: 2:57 م

المَغرب: 5:18 م

العِشاء : 6:36 م