مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

يتطلع المصريين يوميًا للتعرف على مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، إذ يهتم الكثير بها، ويقدم موقع صدى البلد خدمة التعرف عليها بحسب كل مدينة ، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه، ونستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 9 يناير 2023، 16 جُمادى الآخرة 1444 هجرية، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 9 يناير 2023 ، 16 جُمادى الآخرة 1444 هجرية:
مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة
الفجْر: 5:20 ص
الشروق: 6:52 ص
الظُّهْر: 12:02 ظ
العَصر: 2:53 م
المَغرب: 5:12 م
العِشاء: 6:34 م
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مواقيت الصلاة في الجيزة
الفجْر: 5:20 ص
الشروق: 6:52 ص
الظُّهْر: 12:02 ظ
العَصر: 2:53 م
المَغرب: 5:12 م
العِشاء: 6:34 م
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
الفجْر: 5:27 ص
الشروق: 7:00 ص
الظُّهْر: 12:07 ظ
العَصر: 2:56 م
المَغرب: 5:15 م
العِشاء: 6:38 م
مواقيت الصلاة اليوم في كفر الشيخ
الفجْر: 5:23 ص
الشروق: 6:56 ص
الظُّهْر: 12:03 ظ
العَصر: 2:52 م
المَغرب: 5:11 م
العِشاء: 6:34 م
مواقيت الصلاة اليوم في جنوب سيناء
الفجْر: 5:08 ص
الشروق: 6:39 ص
الظُّهْر: 11:50 ص
العَصر: 2:43 م
المَغرب: 5:02 م
العِشاء: 6:24 م
مواقيت الصلاة في أسيوط
الفجْر : 5:17 ص
الشروق: 6:46 ص
الظُّهْر : 12:02 م
العَصر: 2:59 م
المَغرب: 5:18 م
العِشاء : 6:38 م
مواقيت الصلاة في سوهاج
الفجْر : 5:14 ص
الشروق: 6:43 ص
الظُّهْر : 12:00 م
العَصر: 2:58 م
المَغرب: 5:18 م
العِشاء : 6:37 م
مواقيت الصلاة في الوادي الجديد
الفجْر : 5:30 ص
الشروق: 6:57 ص
الظُّهْر : 12:18 م
العَصر: 3:19 م
المَغرب: 5:40 م
العِشاء : 6:58 م
مواقيت الصلاة اليوم في أسوان
الفجْر : 5:06 ص
الشروق: 6:33 ص
الظُّهْر : 11:55 ص
العَصر: 2:57 م
المَغرب: 5:18 م
العِشاء : 6:36 م