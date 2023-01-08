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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب فى البحرين اليوم الأحد 8-1-2023

سعر الذهب فى البحرين
سعر الذهب فى البحرين

يحرص موقع “صدى البلد”على تقديم خدمات أسعار السلع المختلفة وعلى رأسها المعدن الأصفر “الذهب” فى عدد من الدول الخليجية ومنها السعودية و الإمارت والكويت وقطر و البحرين.

وخلال السطور التالية نرصد أسعار الذهب فى البحرين. 

وتتأثر أسعار الذهب في مملكة البحرين وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في البحرين لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الدينار البحريني وفقا لموقع gold price today.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في البحرين اليوم الأحد مقابل الدينار البحريني  والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في البحرين

أسعار الذهب في البحرين اليوم الجمعة للجرام عيار 24 (22.63 دينار بحريني ) أي ما يعادل (60.02 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في البحرين اليوم الأحد للجرام عيار 22(20.74دينار بحريني ) أي ما يعادل (55.02 دولار أمريكي).

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أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 8-1-2023

أسعار الذهب في البحرين اليوم الأحد للجرام عيار 21 (19.80 دينار بحريني ) أي ما يعادل (52.52 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في البحرين اليوم للجرام عيار 18 (16.97 دينار بحريني) أي ما يعادل (45.02دولار أمريكي).

أسعار الذهب في البحرين للجرام عيار 14 (13.20 دينار بحريني) أي ما يعادل (35.01 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في البحرين للجرام عيار 12 (11.31 دينار بحريني ) أي ما يعادل (30.01 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في البحرين لـ الأوقية (703.75 دينار بحريني) أي ما يعادل (1867 دولار أمريكي).

سعر الجنيه الذهب فى البحرين 

أسعار الذهب في البحرين لـ الجنيه الذهب (158.40دينار بحريني ) أي ما يعادل (420.17 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في البحرين لـ الكيلو (22.629 دينار بحريني) أي ما يعادل (60 الف دولار أمريكي).

الذهب ملاذًا آمنًا 

عد سعر الذهب فى البحرين معلومة مهمة خاصة للمقبلين على الزواج و أيضا المستثمرين و المدخرين ، وينظر إليه كمخزن للقيمة ويرتبط الذهب ارتباطا وثيقا  بالاقتصاد العالمي خاصة فى الأزمات التى تعصف بالبلدان العالم ويصبح ملاذًا آمنًا إقليميا وعالميا.
 

البحرين سعر الذهب سعر عيار الذهب الجنيه الذهب دولار أمريكي دينار بحريني

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