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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في قطر اليوم الأحد 8-1-2023

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم فى قطر

يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب فى قطر  اليوم الأحد 8 يناير 2023 وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في قطر  بـ الريال القطري والدولار الأمريكي.

أسعار الذهب في قطر اليوم الأحد:

تتأثر أسعار الذهب في قطر وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في قطر لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الريال القطري وفقا لموقع gold price today.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في قطر اليوم الأحد مقابل الريال القطري والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في قطر اليوم الأحد للجرام عيار 24 نحو (218.54 ريال قطري  ) أي ما يعادل (60.02 دولار أمريكي).

سجل أسعار الذهب في قطر اليوم الاحد للجرام عيار 22(200.33ريال قطري ) أي ما يعادل (55.02دولار أمريكي).

أسعار الذهب في قطر اليوم الأحد للجرام عيار 21 (191.23ريال قطري ) أي ما يعادل (52.52دولار أمريكي).

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أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 8-1-2023

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أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر والدول العربية بختام التعاملات

أسعار الذهب في قطر  اليوم الأحد للجرام عيار 18 (163.91ريال قطري ) أي ما يعادل (45.02دولار أمريكي).

سجلت أسعار الذهب في قطر للجرام عيار 14 نحو  (129.57ريال قطري) أي ما يعادل ( 34.47دولار أمريكي).

وصلت أسعار الذهب في قطر للجرام عيار 12 (109.27ريال قطري ) أي ما يعادل (30.01دولار أمريكي).

أسعار الذهب في قطر لـ الأوقية (6797 ريال قطري ) أي ما يعادل (1867دولار أمريكي).

أسعار الذهب في قطر لـ الجنيه الذهب (1530 ريال قطري) أي ما يعادل (420.17 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في قطر لـ الكيلو (218.541 ريال قطري) أي ما يعادل (60023 دولار أمريكي).

أسعار الذهب مهمة

وتعد أسعار الذهب اليوم فى قطر  معلومة اقتصادية هامة للغاية ، خاصة للمقبلين على الزواج من الرجال والنساء في قطر  ، واسعار الذهب اليوم فى قطر بصفة عامة تهم المستثمرين؛ نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى قطر أو بباقي الدول العربية.

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