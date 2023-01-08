أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر والدول العربية بختام التعاملات

تباينت أسعار الذهب اليوم الأحد 8-1-2023، في مصر وعدد من الدول العربية في ختام التعاملات.
ويهتم موقع “صدى البلد” الإخباري بنشر أسعار الذهب اليوم، الأحد 8 يناير 2023، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها سعر صرف الدولار اليوم وأسعار العديد من السلع.
ويهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب، خاصة للمقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.
سعر الذهب اليوم في مصر
|سعر الذهب عيار 24
|بيع 2,057 شراء 2,080
|سعر الذهب عيار 22
|بيع 1,886 شراء 1,907
|سعر الذهب اليوم عيار 21
|بيع 1,800 شراء 1,820
|سعر الذهب عيار 18
|بيع 1,543 شراء 1,560
|سعر الذهب عيار 14
|بيع 1,200 شراء 1,213
|سعر الذهب عيار 12
|بيع 1,029 شراء 1,040
|الاونصة
|بيع 63,977 شراء 64,688
|الجنيه الذهب
|بيع 14,400 شراء 14,560
|الكيلو
|بيع 2,057,143 شراء 2,080,000
أسعار الذهب في الكويت
|اسعار الذهب عيار 24
|18.38 دينار
|$60.02
|سعر الذهب عيار 22
|16.84 دينار
|$55.02
|اسعار الذهب عيار 21
|16.08 دينار
|$52.52
|اسعار الذهب عيار 18
|13.78 دينار
|$45.02
|سعر الذهب عيار 14
|10.72 دينار
|$35.01
|سعر الذهب عيار 12
|9.19 دينار
|$30.01
|اسعار أوقية الذهب
|571.47 دينار
|$1,867
|اسعار جنيه الذهب
|128.63 دينار
|$420.17
|اسعار كيلو الذهب
|18,375 دينار
|$60,023
أسعار الذهب في السعودية اليوم
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|225.60 ريال
|$60.02
|سعر الذهب عيار 22
|206.80 ريال
|$55.02
|اسعار الذهب عيار 21
|197.40 ريال
|$52.52
|اسعار الذهب عيار 18
|169.20 ريال
|$45.02
|سعر الذهب عيار 14
|131.60 ريال
|$35.01
|سعر الذهب عيار 12
|112.80 ريال
|$30.01
|اسعار أوقية الذهب
|7,016 ريال
|$1,867
|اسعار جنيه الذهب
|1,579 ريال
|$420.17
|اسعار كيلو الذهب
|225,595 ريال
|$60,023
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
|الوحدة
|درهم اماراتي
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|220.45 درهم
|$60.02
|سعر الذهب عيار 22
|202.08 درهم
|$55.02
|اسعار الذهب عيار 21
|192.90 درهم
|$52.52
|اسعار الذهب عيار 18
|165.34 درهم
|$45.02
|سعر الذهب عيار 14
|128.60 درهم
|$35.01
|سعر الذهب عيار 12
|110.23 درهم
|$30.01
|اسعار أوقية الذهب
|6,856 درهم
|$1,867
|اسعار جنيه الذهب
|1,543 درهم
|$420.17
|اسعار كيلو الذهب
|220,451 درهم
|$60,023
سعر الذهب في لبنان اليوم
|الوحدة
|ليرة لبنانية
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|90,976 ليرة
|$60.02
|سعر الذهب عيار 22
|83,395 ليرة
|$55.02
|اسعار الذهب عيار 21
|79,606 ليرة
|$52.52
|اسعار الذهب عيار 18
|68,233 ليرة
|$45.02
|سعر الذهب عيار 14
|53,069 ليرة
|$35.01
|سعر الذهب عيار 12
|45,488 ليرة
|$30.01
|اسعار أوقية الذهب
|2,829,343 ليرة
|$1,867
|اسعار جنيه الذهب
|636,845 ليرة
|$420.17
|اسعار كيلو الذهب
|90,975,668 ليرة
|$60,023
أسعار الذهب في الجزائر اليوم
|الوحدة
|دينار جزائري
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|8,242 دينار
|$60.02
|سعر الذهب عيار 22
|7,555 دينار
|$55.02
|اسعار الذهب عيار 21
|7,212 دينار
|$52.52
|اسعار الذهب عيار 18
|6,182 دينار
|$45.02
|سعر الذهب عيار 14
|4,808 دينار
|$35.01
|سعر الذهب عيار 12
|4,121 دينار
|$30.01
|اسعار أوقية الذهب
|256,324 دينار
|$1,867
|اسعار جنيه الذهب
|57,695 دينار
|$420.17
|اسعار كيلو الذهب
|8,241,933 دينار
|$60,023
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