أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر والدول العربية بختام التعاملات

تباينت أسعار الذهب اليوم الأحد 8-1-2023، في مصر وعدد من الدول العربية في ختام التعاملات.

ويهتم موقع “صدى البلد” الإخباري بنشر أسعار الذهب اليوم، الأحد 8 يناير 2023، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها سعر صرف الدولار اليوم وأسعار العديد من السلع.

ويهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب، خاصة للمقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24 بيع 2,057 شراء 2,080 سعر الذهب عيار 22 بيع 1,886 شراء 1,907 سعر الذهب اليوم عيار 21 بيع 1,800 شراء 1,820 سعر الذهب عيار 18 بيع 1,543 شراء 1,560 سعر الذهب عيار 14 بيع 1,200 شراء 1,213 سعر الذهب عيار 12 بيع 1,029 شراء 1,040 الاونصة بيع 63,977 شراء 64,688 الجنيه الذهب بيع 14,400 شراء 14,560 الكيلو بيع 2,057,143 شراء 2,080,000

أسعار الذهب في الكويت

اسعار الذهب عيار 24 18.38 دينار $60.02 سعر الذهب عيار 22 16.84 دينار $55.02 اسعار الذهب عيار 21 16.08 دينار $52.52 اسعار الذهب عيار 18 13.78 دينار $45.02 سعر الذهب عيار 14 10.72 دينار $35.01 سعر الذهب عيار 12 9.19 دينار $30.01 اسعار أوقية الذهب 571.47 دينار $1,867 اسعار جنيه الذهب 128.63 دينار $420.17 اسعار كيلو الذهب 18,375 دينار $60,023

أسعار الذهب في السعودية اليوم

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 225.60 ريال $60.02 سعر الذهب عيار 22 206.80 ريال $55.02 اسعار الذهب عيار 21 197.40 ريال $52.52 اسعار الذهب عيار 18 169.20 ريال $45.02 سعر الذهب عيار 14 131.60 ريال $35.01 سعر الذهب عيار 12 112.80 ريال $30.01 اسعار أوقية الذهب 7,016 ريال $1,867 اسعار جنيه الذهب 1,579 ريال $420.17 اسعار كيلو الذهب 225,595 ريال $60,023

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

الوحدة درهم اماراتي دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 220.45 درهم $60.02 سعر الذهب عيار 22 202.08 درهم $55.02 اسعار الذهب عيار 21 192.90 درهم $52.52 اسعار الذهب عيار 18 165.34 درهم $45.02 سعر الذهب عيار 14 128.60 درهم $35.01 سعر الذهب عيار 12 110.23 درهم $30.01 اسعار أوقية الذهب 6,856 درهم $1,867 اسعار جنيه الذهب 1,543 درهم $420.17 اسعار كيلو الذهب 220,451 درهم $60,023

سعر الذهب في لبنان اليوم

الوحدة ليرة لبنانية دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 90,976 ليرة $60.02 سعر الذهب عيار 22 83,395 ليرة $55.02 اسعار الذهب عيار 21 79,606 ليرة $52.52 اسعار الذهب عيار 18 68,233 ليرة $45.02 سعر الذهب عيار 14 53,069 ليرة $35.01 سعر الذهب عيار 12 45,488 ليرة $30.01 اسعار أوقية الذهب 2,829,343 ليرة $1,867 اسعار جنيه الذهب 636,845 ليرة $420.17 اسعار كيلو الذهب 90,975,668 ليرة $60,023

أسعار الذهب في الجزائر اليوم

الوحدة دينار جزائري دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 8,242 دينار $60.02 سعر الذهب عيار 22 7,555 دينار $55.02 اسعار الذهب عيار 21 7,212 دينار $52.52 اسعار الذهب عيار 18 6,182 دينار $45.02 سعر الذهب عيار 14 4,808 دينار $35.01 سعر الذهب عيار 12 4,121 دينار $30.01 اسعار أوقية الذهب 256,324 دينار $1,867 اسعار جنيه الذهب 57,695 دينار $420.17 اسعار كيلو الذهب 8,241,933 دينار $60,023

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