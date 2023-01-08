عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر والدول العربية بختام التعاملات

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

تباينت أسعار الذهب اليوم الأحد 8-1-2023، في مصر وعدد من الدول العربية في ختام التعاملات.

ويهتم موقع “صدى البلد” الإخباري بنشر أسعار الذهب اليوم، الأحد 8 يناير 2023، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها سعر صرف الدولار اليوم وأسعار العديد من السلع.

ويهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب، خاصة للمقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

txt

تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوى له.. والجرام يخسر 110 جنيهات

txt

الحق بيع.. الدولار يواصل الانحسار في السوق الموازية اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر 

 

سعر الذهب عيار 24بيع 2,057 شراء 2,080
سعر الذهب عيار 22بيع 1,886 شراء 1,907
سعر الذهب اليوم عيار 21بيع 1,800 شراء 1,820
سعر الذهب عيار 18بيع 1,543 شراء 1,560
سعر الذهب عيار 14بيع 1,200 شراء 1,213
سعر الذهب عيار 12بيع 1,029 شراء 1,040
الاونصةبيع 63,977 شراء 64,688
الجنيه الذهببيع 14,400 شراء 14,560
الكيلوبيع 2,057,143 شراء 2,080,000

أسعار الذهب في الكويت 

اسعار الذهب عيار 2418.38 دينار$60.02
سعر الذهب عيار 2216.84 دينار$55.02
اسعار الذهب عيار 2116.08 دينار$52.52
اسعار الذهب عيار 1813.78 دينار$45.02
سعر الذهب عيار 1410.72 دينار$35.01
سعر الذهب عيار 129.19 دينار$30.01
اسعار أوقية الذهب571.47 دينار$1,867
اسعار جنيه الذهب128.63 دينار$420.17
اسعار كيلو الذهب18,375 دينار$60,023

أسعار الذهب في السعودية اليوم 

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24225.60 ريال$60.02
سعر الذهب عيار 22206.80 ريال$55.02
اسعار الذهب عيار 21197.40 ريال$52.52
اسعار الذهب عيار 18169.20 ريال$45.02
سعر الذهب عيار 14131.60 ريال$35.01
سعر الذهب عيار 12112.80 ريال$30.01
اسعار أوقية الذهب7,016 ريال$1,867
اسعار جنيه الذهب1,579 ريال$420.17
اسعار كيلو الذهب225,595 ريال$60,023

أسعار الذهب في الإمارات اليوم 

الوحدةدرهم اماراتيدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24220.45 درهم$60.02
سعر الذهب عيار 22202.08 درهم$55.02
اسعار الذهب عيار 21192.90 درهم$52.52
اسعار الذهب عيار 18165.34 درهم$45.02
سعر الذهب عيار 14128.60 درهم$35.01
سعر الذهب عيار 12110.23 درهم$30.01
اسعار أوقية الذهب6,856 درهم$1,867
اسعار جنيه الذهب1,543 درهم$420.17
اسعار كيلو الذهب220,451 درهم$60,023

سعر الذهب في لبنان اليوم 

الوحدةليرة لبنانيةدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 2490,976 ليرة$60.02
سعر الذهب عيار 2283,395 ليرة$55.02
اسعار الذهب عيار 2179,606 ليرة$52.52
اسعار الذهب عيار 1868,233 ليرة$45.02
سعر الذهب عيار 1453,069 ليرة$35.01
سعر الذهب عيار 1245,488 ليرة$30.01
اسعار أوقية الذهب2,829,343 ليرة$1,867
اسعار جنيه الذهب636,845 ليرة$420.17
اسعار كيلو الذهب90,975,668 ليرة$60,023

أسعار الذهب في الجزائر اليوم 

الوحدةدينار جزائريدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 248,242 دينار$60.02
سعر الذهب عيار 227,555 دينار$55.02
اسعار الذهب عيار 217,212 دينار$52.52
اسعار الذهب عيار 186,182 دينار$45.02
سعر الذهب عيار 144,808 دينار$35.01
سعر الذهب عيار 124,121 دينار$30.01
اسعار أوقية الذهب256,324 دينار$1,867
اسعار جنيه الذهب57,695 دينار$420.17
اسعار كيلو الذهب8,241,933 دينار$60,023

..

 

..

 

 

اسعار الذهب اليوم سعر الذهب اليوم سعر جرام الذهب اليوم الذهب سعر الذهب اليوم عيار 21 سعر الجنيه الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد ويونس فرقتهما العين.. وفاة أحد توأمين خلال الاحتفال بالسبوع

تراجع 720 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن

سكتة قلبية.. سبب الوفاة المفاجئة للاعب باريس سان جيرمان السابق مبابي|فيديو

تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوى له.. والجرام يخسر 110 جنيهات

الحق بيع.. الدولار يواصل الانحسار في السوق الموازية اليوم

بالأسماء.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

مفاجآت تقلب الموازين على الابنة والعشيق في قضية مقتل مشرفة بورسعيد| تفاصيل صادمة

شوبير يعلن انتهاء الأهلي من صفقة جديدة.. وتخوف من رد فعل مرتضى منصور

موضوعات متعلقة

الحق بيع.. الدولار يواصل الانحسار في السوق الموازية اليوم

وزارة التخطيط تصدر حصاد مشروع رواد 2030 عن عام 2022

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 8-1-2023

تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوى له.. والجرام يخسر 110 جنيهات

ارتفاع أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد 8 -1- 2023

أسعار صرف الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في البنوك

بنكا مصر والأهلي يتحملان الخسائر.. ماذا قال الأتربي عن شهادات الـ 25%؟

بالتزامن مع عيد الميلاد.. أسعار الخضراوت والفاكهة اليوم الأحد 8-1-2023

ترشيحاتنا

بيان عاجل من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بشأن أزمة ثنائي الزمالك

مفيش تأجيل ولا حذف| انطلاق امتحانات نصف العام بمدارس الجيزة غدا

بعد هدنة الـ36 ساعة.. روسيا تكشف عن حصيلة ضرباتها لـ أوكرانيا

أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر والدول العربية بختام التعاملات

اخماد حريق التهم سلم المشاة أمام «هايبر وان».. صور وفيديو

لدعمه أمام الاتحاد.. أحمد حسن: الزمالك يخصص حافلات لنقل جماهيره إلى الإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 حركات بيعملها الأجداد| حيل قديمة لعلاج الصداع فورا

ألوان صاخبة.. بوسي تثير الجدل بظهورها على إنستجرام | شاهد

لو مشغولة.. جربي طريقة عمل سلطة مكرونة بالتونة بسرعة

بعد إطلالتها أمام برج إيفل.. 10 صور لافتة لـ زوجة حمدي الميرغني

فيديو

ظهر منهارا.. رجاء أخير من جورج وسوف قبل دفن ابنه| فيديو

أنا الزوجة الثالثة.. محمد رمضان يحمل منة فضالى ويسألها: وزنك كام.. فيديو

قصة حجر اليهود والزيتون الإسرائيلي بعطارة وسط البلد

بالدموع والزغاريد.. جورج وسوف يودع ابنه فى مراسم تشييع الجنازة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ