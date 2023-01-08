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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحق بيع.. الدولار يواصل الانحسار في السوق الموازية اليوم

دولار أمريكي
دولار أمريكي

على الرغم من الارتفاع المحدود في سعر الدولار بالبنوك المصرية‘ إلا أن أسعار الدولار اليوم في السوق الموازية شهدت تراجعا كبيرا على أثر طرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادات بفائدة 25% سنويا و 22.5% في حالة الحصول على العائدة شهريًا وذلك لمدة عام واحد.

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سعر الدولار في السوق السوداء

وأكد عدد من الخبراء أن رفع سعر الفائدة أصاب  السوق السوداء  للعملات الأجنبية بحالة من الشلل التام مع عروض كثيفة للبيع دون أدنى طلب شراء مما أدى لانخفاض السعر الموازي ليبدأ في الاقتراب من السعر الرسمي.

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وقال علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن أصدار الشهادات ذات العائدة 25% أدي إلى تهافت من قام بالمضاربة والخسارة على سرعة تحويل الدولار إلى جنيه لشراء الشهادات أثناء الإجازة بسعر اقفال الخميس 27,16 جنيه للدولار لتوقع انخفاض السعر إلى مستواه السابق بعد إجازات البنوك يوم الإثنين القادم وتحمل خسائر إضافية.

سعر الدولار اليوم

شهادات بنك مصر 

أكد  محمد الأتربي رئيس بنك مصر، أن  طرح شهادات بفائدة 25 %  يستهدف مواجهة التضخم ، وأن هناك إقبالا كبيرا على شراء الشهادات، مشيرا إلى أن "هناك من قام بتحويل الدولار للجنيه المصري من أجل شراء شهادة الـ 25 %".

بنك مصر 

شهادات 25%

قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي إن طرح بنكى مصر والأهلي شهادات بعائد ٢٥% سنويا و٢٢.٥% إذا تم الحصول على الفائدة شهريا، قرار ممتاز.

تأثير سعر الفائدة على أسعار الدولار 

وأضاف أحمد معطي في تصريحات لـ “صدى البلد”، القرار سيحافظ على مدخرات القطاع العائلي  ضد ارتفاع الأسعار، كما أنه سيحمي كبار السن غير القادرين على العمل لمواجهة الزيادة المستمرة فى الأسعار.

أحمد معطي

وأكد الخبير الاقتصادي ، أن أسعار الفائدة للشهادات الجديدة ستدعم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن سعر الدولار لن يشهد قفزات كبيرة خلال الفترة القادمة.

شهادات البنك الأهلي المصري

قال علي الادريسي الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، طرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادات بفائدة 25% سنويا قرار جيد.

البنك الأهلي المصري

وأضاف على الادريسي في تصريحات ل صدى البلد، طرح هذه شهادات الادخار سينعكس ايجابيًا على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حيث سيتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه ولكن ليس بشكل سريع  لأن البنك المركزى في الوقت الحالي يترك سعر الصرف يتحرك بمرونة.

على الإدريسي

سعر الدولار اليوم 

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق 8-1-2023. نحو 27.15 جنيه للشراء و 27.25 جنيه للبيع في عدد من البنوك الخاصة.

أسعار الدولار اليوم 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي


وصل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه نحو 27.1 جنيه للشراء و 27.2 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

 في بنكي مصر والأهلي التابعين للحكومة وصل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 27.05 جنيه للشراء و 27.1 جنيه للبيع.
 

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