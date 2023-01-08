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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بالتزامن مع عيد الميلاد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-1-2023 في الأسواق

دواجن بيضاء -صورة
دواجن بيضاء -صورة أرشيفية

تراجعت أسعار الأعلاف خلال الأيام الماضية بعد إفراج الحكومة عن كميات كبيرة من الموجودة في المواني، حيث تمثل الأعلاف 75% من تكلفة مستلزمات الإنتاج ورغم ذلك لم تتراجع أسعار الدواجن في الاسواق بل استمر ارتفاعها، ويعود ذلك إلى عدد من العوامل من بينها زيادة الطلب على الدواجن بالتزامن من أعياد الميلاد بالإضافة إلى أن الدواجن الموجود في الاسواق حاليا تم انتاجها في وقت كانت فيه أسعار الأعلاف مرتفعة.

وينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن اليوم ضمن نشرته الخدمية التي تتضمن أيضا أسعار البيض واللحوم والأسماك إلى جانب أسعار الخضراوات والفاكهة.

 أسعار الدواجن اليوم في الاسواق

وارتفعت أسعار الدواجن اليوم في الاسواق بالتزامن مع أعياد الميلاد، وعادات ما ترتفع أسعار الفراخ في مثل هذه المناسباب ثم تعاود الانخفاض مره أخرى بعد ذلك، خاصتا أن إنتاج دورة الدواجن القادمة ستكون منخفضة التكلفنة بعد توفير الدولة للأعلاف عقب الافراجات الجمركية عن البضائع الموجودة في الموانئ.

أسعار الاعلاف اليوم 

وكشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن الإفراج عن 287 ألف طن من الذرة وفول الصويا من الموانئ خلال الأيام الماضية، بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 143 مليون دولار.

وبحسب تصريحات وزير الزراعة، شمل  212 ألف طن من الذرة بقيمة إجمالية حوالي 84 مليون دولار، بالإضافة إلى حوالي 75 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 57 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 2 مليون دولار.

وأشار  السيد القصير إلى أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر حتى 29 ديسمبر 2022)  يصل إلى 1.714 مليون طن منهم 1.183مليون طن ذرة، و531 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 856 مليون دولار.

وانتشرت في الأيام الماضية دعوات بمقاطعة الدواجن بعد الارتفاعات المتتالية التي حدثت لها، مع موسم الأعياد وفضل الشتاء.

سعر الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد 8-1-2023، 53 جنيها في المزرعة لتصل إلى المستهلك بنحو 58و60 جنيها للكيلو، ووصل سعر الفراخ الساسو اليوم إلى 63 في المزرعة لتصل إلى المستهلك بنحو 68 جنيها للكيلو بعد غضافة مصاريف النقل وهامش ربح محالات الدواجن.

وتراوحت أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الأحد بين 12-13 جنيها.

ووصل أسعار الدواجن البيضاء الأمهات إلى 43 جنيها للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك بنحو 48و50 جنيها للكيلو الواحد.

سعر البيض اليوم 

وعن أسعار البيض اليوم، سجل سعر البيض الأبيض اليوم الأحد 77 جنيها للطبق في المزرعة لتصل إلى المستهلك بقيمة تتراوح بين 83و85 جنيها للطبق.

سعر طبق البيض اليوم 

ووصل سعر طبق البيض اليوم “البيض الساسو” إلى 80 جنيها قي المزرعة ليصل إلى المستهلك بقيمة 85و88 جنيها.

وسجلت سعر البيض البلدي اليوم الاحد 8-7-2023، 86 جنيها في المزرعة لتصل إلى المستهلك بقيمة 92 و95 جنيها للطبق.

أسعار الدواجن اليوم في الأسواق سعر الدواجن اليوم سعر البيض اليوم سعر طبق البيض اليوم سعر الفراخ اليوم أسعار البيض اليوم

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