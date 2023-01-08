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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8-1-2023

الدرهم الإماراتي-
الدرهم الإماراتي- صورة أرشيفية

أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8-1-2023 شهد استقرار، وينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأحد 8 يناير 2023 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم 


سجل سعر الدرهم الإماراتي فى مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصرى اليوم الاحد نحو 7.41 للشراء و7.42 للبيع.

فى بنك الاستثمار العربي ووصل سعر  سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم  الاحد 8-1-2023  نحو 7.40جنيه للشراء و7.42جنيه للبيع.

 

فى بنوك (المصري لتنمية الصادرات،المشرق،HSBC،بلوم)  سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم نحو 7.39جنيه للشراء و 7.42جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي بنك الإمارات دبي الوطنى

ووصل الدرهم الإماراتي اليوم  فى بنوك (الإمارات دبي الوطني، قناة السويس، الإسكندرية) نحو 7.38جنيه للشراء و 7.42جنيه للبيع، بلغ الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى فى بنوك (الأهلي، مصر )نحو 7.37جنيه للشراء و 7.38جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتي  في البنك النجاري الدولي

وسجل الدرهم الإماراتي فى بنك كريدى اجريكول نحو 7.37جنيه للشراء و 7.40جنيه للبيع، فى بنك البنك التجاري CIB  وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم نحو 7.37جنيه للشراء و 7.41جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي اليوم 

استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الاحد 8-1-2023 فى البنك المركزي المصرى ليسجل نحو 7.35جنيه للشراء و7.38جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي في بنك أبوظبي التجاري

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فى بنك ابوظبي التجاري نحو 7.35جنيه للشراء و7.42جنيه للبيع، فى بنك المصرف العربي الدولي سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم نحو 7.35جنيه للشراء و7.38جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الاحد فى بنك فيصل الإسلامي نحو 7.34جنيه للشراء و7.38جنيه للبيع، بلغ الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى فى بنك قطر الوطني نحو 7.33جنيه للشراء و7.38جنيه للبيع.

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدرهم الإماراتى اليوم الاحد 8-1-2023  مسجلا 7.41جنيه وفقا لآخر تحديث لسعره بالبنوك المصرية.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الكويت الوطني نحو 7.32جنيه للشراء و7.46جنيه للبيع،  فى بنك التنمية الصناعية سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم نحو 7.29جنيه للشراء و7.38جنيه للبيع.


ووصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى ميد بنك نحو 7.28جنيه للشراء و7.43جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى المصرف المتحد نحو 7.24جنيه للشراء و7.42 جنيه للبيع.

 

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