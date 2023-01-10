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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المتحدث باسم يعقوبو يوضح تفاصيل فشل انتقاله إلى الأهلي

يعقوبو
يعقوبو

تحدث أجيكوم بلانسكون المتحدث الإعلامي للاعب الغاني عبد العزيز يعقوبو عن تفاصيل فشل اتمام صفقة انتقال المهاجم الشاب إلى النادي الأهلي.

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وقال بلانسكون في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الريمونتادا" عبر فضائية "المحور": "منذ ثلاثة أسابيع تواصل الأهلي مع يعقوبو وفريقه ريو افي وقدم النادي عرضًا لاستقطابه"


وأضاف: "أبلغ يعقوبو الأهلي بحالته خاصة وأنه أجرى عملية جراحية في ركبتيه اليمنى واليسرى عام 2019 وكان الأهلي على علم بحالة عزيز في تلك الفترة".

وأردف: "ما قيل بشأن عدم اجتياز يعقوبو الاختبار الطبي غير صحيح، لأن اللاعب شارك في 35 مباراة من أصل 38 في الموسم الماضي، وهذا الموسم لعب 15 مباراة مع فريقه وسجل 6 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة كما سجل هدفين في الكأس لذلك اللاعب ليس مصابًا".

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وواصل: "يعقوبو أجرى جراحة بسيطة في عام 2019 لذلك هو أتى إلى مصر لاجراء الفحص الطبي واتمام التعاقد، ولكن بعد اتمام الكشف الطبي تواصل الأهلي مع فريق ريو افي لضم اللاعب لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء النهائي، ولكن ناديه كان مصرًا على تعاقد دائم للاعب لأنهم كانوا بحاجة للمال لشراء لاعب بديل لتعويض غيابه".

واستكمل: "يعقوبو يعد هداف الفريق وأحد اللاعبين الكبار في ريو افي، الأهلي كان مصرًا على الإعارة لأنهم يعتقدون أن عزيز سيواجه بعض الصعوبات بعد التعاقد النهائي، لذا كان يرغب في رؤية اللاعب لمدة 6 أشهر لمعرفة امكانياته الحقيقية وأنه بكامل لياقته وبعدها سيتم إبرام التعاقد النهائي، ولكن ريو افي كان مصرًا على التعاقد النهائي ولذلك قرروا إيقاف المفاوضات مع الأهلي".

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واستأنف: "بعد الفحص الطبي استمر عزيز لمدة 3 أيام في مصر لأنه كان يرغب في اتمام التعاقد، ولكن الأهلي لم يكن لديه الرغبة في عقد نهائي، مسؤولو ريو افي قالوا إذا رغب الأهلي في استعارة يعقوبو لمدة 6 أشهر عليهم دفع مليون ونصف دولار ولكن الأهلي رفض لأنه مبلغ ضخم جدًا، وعاد اللاعب للبرتغال وهو بحالة بدنية جيدة".

واختتم: "الأهلي فريق كبير وعريق ونتمنى يومًا ما أن يعود عزيز للعب في صفوف الأهلي، وهناك 3 أو 4 أندية ترغب في الحصول على خدمات يعقوبو منهم فريق في أمريكا".

أجيكوم بلانسكون عبد العزيز يعقوبو النادي الأهلي يعقوبو الأهلى أمريكا

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المتحدث باسم يعقوبو يوضح تفاصيل فشل انتقاله إلى الأهلي

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