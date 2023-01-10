الصحة ترد على ظهور فيروس جديد: المتحورات أمر طبيعي وتنصح بهذا الأمر

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن ما يتردد عبر التواصل الاجتماعي بشأن ظهور متحورات "أوميكرون" غير دقيق، مشيرا إلى أن هناك 20 متحورا من أوميكرون، ولكن لا يوجد منها ما هو خطير.

وأضاف "حسام عبد الغفار" في مداخلة خلال برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن وجود متحورات كورونا أمر طبيعي، مشيرا إلى أن آخر متحور لأوميكرون كان في أغسطس 2022.

وأكد أن الوضع الوبائي في مصر مستقر حتى الآن، وأنه حتى الأسبوع الأول من يناير 2023 وضمن مراكز الترصد البالغة 27 مركزا؛ كانت معظم الإصابات متركزة في الانفلونزا الموسمية، ويليها الفيروس "المخلوي"، وأخيرا كورونا، لافتا إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بسبب كورونا خلال أول أسبوع في 2023.

الإجراءات الاحترازية والجرعة التنشيطية

ووجه المتحدث باسم وزارة الصحة، نصائح للمواطنين قائلاً: "لا زلنا نوصي بالتهوية الجيدة، والتطهير المستمر، وارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، والحصول على الجرعات التنشيطية لكل من مر عليه 6 أشهر وعمره أقل من 60 ولا يعاني من أمراض مزمنة، وكل من تجاوز الستين أو لديه أمراض مزمنة؛ عليه الحصول على الجرعة التنشيطية إذا مر عليه 3 أشهر فقط".