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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول تعليق من الفنان أحمد السعدني على أخبار وفاة والده

صدى البلد

علق الفنان أحمد السعدني على شائعات وفاة والده، الفنان صلاح السعدني.

وكتب أحمد السعدني عبر حسابه على فيسبوك: “أبويا بخير الحمد لله.. إن شاء الله تنشل يا اللي كتبت إشاعة”.

حقيقة وفاة صلاح السعدني


كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن الموسيقية، حقيقة وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني بعد انتشار أنباء عن ذلك.

وقال أشرف زكي، في تصريح خاص لصدى البلد: "الكلام عن وفاة صلاح السعدني، شائعات ".

بعد تدهور حالته الصحية.. أشرف زكي يمنح نجم مسلسل أرابيسك معاشا استثنائيا

أكد الدكتور أشرف زكي في تصريح خاص لصدى البلد ؛ ان نقابة المهن التمثيلية قررت منح الفنان عمرو محمد علي عضوية عاملة بالنقابة ومعاشا استثنائيا.

عمرو محمد علي، هو شهير باسم “شقشق”، وهو الدور الذي لعبوا في مسلسل أرابيسك.

ويشار إلى أن مسلسل أرابيسك كان من بطولة الفنان صلاح السعدني وعدد كبير من النجوم.

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