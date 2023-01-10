بفستان لون الذهب.. رانيا يوسف تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة رانيا يوسف عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” من آخر جلسة تصوير لها.

وظهرت رانيا يوسف بإطلالة مثيرة، مرتدية فستانا جلديا باللون الذهبي، واعتمدت على المكياج الناعم الذي أبرز جمال وجهها، وأسدلت خصلات شعرها على كتفيها.

وحلّت الفنانة رانيا يوسف، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس”، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر”.

وكشفت الفنانة رانيا يوسف، حقيقة زواجها من الفنان أحمد الفيشاوي، قائلة: "حتى الآن مش ناوية أتجوز.. وأنا وأحمد الفيشاوي بنعمل فيلم مع بعض".

وأضافت: "لما نزلت الصور مع بعض كنا قاعدين بنقرأ الفيلم، وكنا قاعدين في فندق وكان فيه احتفالات الكريسماس وخلصنا شغل قولنا يالا نلعب ونتصور".