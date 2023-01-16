الحق الفرصة.. صناعة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. اعرف سعر عيار 21

13 دولار انخفاض اليوم

كشف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، تفاصيل ومعايير التى ينتج عنها ارتفاع أسعار الذهب أو الانخفاض، وقال إن هناك بورصات عالمية يتم تحدي السعر من خلالها.



وأضاف مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، خلال مداخلة على قناة ام بي سي مصر، وأن سعر الذهب تخطي يوم الجمعة الماضي 1925 دولارا للوقية، واليوم انخفض ويسجل 1912، أى أن سعره اليوم انخفض 13 دولار.



وأوضح أن من معاير تتحدي سعر الذهب ايضًا، سعر الجنيه أمام العملات، و العرض الطلب، وأن الطلب فى هذه الفترة مازال مرتفع على الذهب.



وأشار إلى أنه يوجه رسالة مهمة لـ المواطنين، قائلا :" اشتري المشغولات، وبلاش السبائك، لآن المصنعية أصبحت واحدة، فى المشغولات والجنيه الذهب والسبائك".



وكشف أن هناك عدد كبير من المواطنين أصبح يبيع الذهب، ويشتري شهادة استثمار التى يكون العائد منها 25%، و الشهادات فرصة ممتازة.



وأوضح أن هذه الشهادات تسببت فى ضبط أسواق الذهب بنسبة كبيرة، وأكد أن الذهب متواجد فى السوق.



تشهد أسعار الذهب فى هذه الفترة، انخفاضات كبيرة فى الأسعار، وصلت فى بعض الأوقات لأكثر من 250 جنيها، وتهتم برامج التوك شو بعرض الأسعار بشكل يومي لتوعية المواطنين.

وفى هذا التقرير نستعرض تقريرا حول تأثير طرح شهادات بعائد 25%، وهل سيصل سعر الذهب لـ 1000 جنيه خلال الفترة المقبلة أى سينخفض 800 جنيه.

أكد نادي نجيب عضو، شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الذهب فى هذه الفترة تشهد انخفاضات، موضحًا أن الأسعار انخفضت بشكل كبير، ورد عن سؤال “متى يصل سعر جرام الذهب عيار 21 لـ 1000 جنيه؟”، قائلا إن هذا الأمر صعب للغاية، خلال هذه الأيام.

وأضاف عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن الذهب من الصعب أن ينخفض ويصل لـ 1000 جنيه، مؤكدًا أن هذا يحتاج انخفاض الدولار، وينخفض سعر الذهب عالميًا، أن هناك عوامل كثيرة، تتطلب.

عن التوقعات بشأن أسعار الذهب في مصر المرحلة المقبلة، أكد نادي نجيب، أن الذهب قابل للصعود عالميا، وبالتالي يتأثر السوق المصري، ويرتفع أسعار الذهب وخاصة جرام الذهب في مصر عيار 21.

وخلال المداخلة الهاتفية، نصح نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، المواطنين، قائلا: "أنصح المقبلين على الزواج بشراء الذهب، لأنه قابل للزيادة، و روحوا اشتروا بسرعة".

أسعار الذهب اليوم الأثنين 16 يناير

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين عيار 21 : 1825 جنيهًا للشراء، سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 18 حوالي 1,564 جنيهًا، سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 14 : 1,217 جنيهًا.

أسعار الذهب أمس الأحد 15-1-2023



وفي السياق نفسه سجلت أسعار الذهب، أمس الأحد، الموافق 15-1-2023، عيار 24 بيع 2,057 شراء 2,080 جنيه، و عيار 22 بيع 1,886 شراء 1,907 جنيه، و عيار 21 بيع 1,800 شراء 1,820 جنيه، وعيار 18 بيع 1,543 شراء 1,560 جنيه، عيار 14 بيع 1,200 شراء 1,213 جنيه.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتعتبر أسعار المشغولات الذهبية اليوم الاثنين بالمصنعية مختلفة، ويعود هذا التغير لاختلاف معاملات محلات الصاغة وكل تاجر وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها بالجرام وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.