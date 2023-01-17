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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو مش عارفة تشتري الذهب اتصوري معاه.. صفحة تثير الجدل على فيسبوك

المجوهرات
المجوهرات

أثارت صفحة تابعة لأحد محلات الذهب الجدل بعد نشر منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يعرض التصوير مع الذهب بمقابل مادي داخل المحل.

وكتب أدمن الصفحة، «بتحبي الدهب جداً ؟طب معاكي ٢٠٠ جنية ومحتارة؟، دلوقتي ف اكبر معرض مجوهرات ف مصر هتقدري تتصوري باكبر تشكيلة ذهب ومجوهرات».

محل ذهب

ونشر أدمن الصفحة مجموعة من المجوهرات التي خطفت الأنظار، معلقا عليها «لو مش عارفه تشتريه اتصوري معاه».

وعرض أدمن الصفحة منيو كامل ليعرض أسعار التصوير بالذهب في المحل، «صورة فردية: ٢٠٠ مع طقم مصري او جوز غوايش مصري، صورة فردية : ٥٠٠ طقم ايطالي او أساور ايطالي، صورة للاسرة كلها : ١٠٠٠ ومعاها وجبة، صورة انتي واصحابك: كل فرد طقم او مجموعة اساور ١٥٠٠».

منيو التصوير مع الذهب 

وانهالت التعليقات على منشور منيو التصوير مع الذهب، «طب ينفع ايجار بالبطاقة مثلا، هناخد عين على الفاضي، عايزين ركن خاص للعرسان».

 

مجوهرات الدهب محلات الذهب محل ذهب الذهب

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