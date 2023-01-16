نزل 200 جنيه اشتروا بسرعة|تراجع أسعار الذهب بعد شهادات الـ25% وعيار 21 مفاجأة

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين، تراجعا مقارنة بأسعار أمس الأحد وكذلك الأربعاء الماضي 11 يناير 2023 التي سجلت الأعلى في تاريخها وهي 1950 جنيها لعيار 21 بدون مصنعية، بعد طرح شهادات الـ 25 % في بنكي مصر والأهلي.

هبوط الذهب

وشهد سعر الجنيه هبوطًا قدره 200 جنيه مقارنة بأسعار الأربعاء الماضي 11 يناير 2023 حيث سجّل 14800 جنيه حينها، واليوم 14,600 جنيها، فيما سجل الخميس 15 ديسمبر، 15200 جنيه حينها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجّل 1,805 جنيهات كحد أدني بدون مصنعية بفارق 145 جنيها دفعة واحدة عن أعلى سعر.

وسجل سعر جرام الأصفر اليوم الأحد عيار 24 : 2,086 جنيها دون مصنعية ويصل إلى 2200 جنيها بالمصنعية والضريبة والدمغة التي تصل إلى 10 % لبعض المشغولات التي تحتاج مزيد من الجهد في صناعتها.

وهبط عيار 21 اليوم مقارنة بأعلى سعر ليسجّل 1,805 جنيهات للجرام الواحد كأقل سعر مقارنة بـ 1950 جنيه للشراء في الأربعاء 11 يناير بفارق 145 جنيهًا، كما سجّل أقل الأعيرة وهو عيار 12 : 1,031 جنيهًا للبيع، وعيار 14 سجّل 1,203 جنيهات للبيع.

وسجّل سعر عيار 14 : 1,217 جنيها للشراء مجددًا بعد ما تخطى 1300 جنيه في وقت سابق، بينما سجّل سعر الجرام عيار 18: 1,547 جنيهًا للبيع، ولذك بعد إصدار الشهادات ذات العائد 25 % ببنكي الأهلي ومصر.

كما تأثرت أسعار المعدن النفيس برفع البنك المركزي الفائدة 300 نقطة أساس.

اشتروا الذهب بسرعة

وكان نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات تليفزيونية الخميس الماضي : "أنصح المقبل على الزواج بشراء الذهب، لأنه قابل للزيادة، وأقول لهم روحوا اشتروا بسرعة".

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سعر الذهب اليوم 15-1-2023 في محلات الصاغة

أسعار الذهب عالميًا

واستقر السعر على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1920 دولارًا، بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت عقود الذهب استقرارًا ملحوظًا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، 1,920.65 دولارًا .

أسعار الذهب في مصر

نرجع من جديد إلى محلات الصاغة المصرية ، سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين تراجعا ، وسجّل الجرام عيار 24 : 2,063 بعد 2,114 جنيهًا للبيع أمس بعد ما تخطى 2200 في وقت سابق بدون مصنعية.

واستقر سعر عيار 21 ليسجل 1805 جنيهات للبيع اليوم، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر2022، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر في نفس السنة، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,564 جنيها للشراء، فيما وصل سعر الجرام عيار 14 : 1,217 جنيها للشراء.

صندوق استثمار للذهب

يذكر أن أحمد أبو السعد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، قال في تصريحات سابقة له أن البورصة بصدد إطلاق أول صندوق استثمار للذهب في مصر الشهر المقبل.

ونوه عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، في تصريحات متلفزة : "سيتم التداول بشكل منظم مختلف عن تداول الذهب بالصورة النمطية في السوق الحالية”.

الذهب

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وسجل عيار 24 مبلغ 2,086 جنيهًا للشراء بعد 2225 جنيهًا كحد أقصى، وسجل عيار 21 بين 1,805 - 1,825 جنيهًا بعد 1900 جنيه الخميس 15 ديسمبر ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1,547 جنيها و1,564 جنيها.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويهتم المقبلون على الزواج والمصريين بشكل عام يوميا بالتعرف على أسعار المعدن الأصفر مقارنة بالمعادن الأخرى ، وكذلك الكثير اللذين يرغبون في حفظ أموالهم، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1825 جنيها.

وارتفع أسعار المعدن عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق بداية من فبرابر 2022 ، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو2022، ليتخطاه الأربعاء 11 يناير 2023 مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1950 جنيها.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 1825 جنيها اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو 2022.

يذكر أن سعر عيار 21 للجرام الواحد في العام 2021 أقل من 1000 جنيه، حيث سجل 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما هبط ليسجل سجل سعر عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيهًا و750 جنيها في 31 مارس 2021.

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويهتم الملايين من الراغبين في حفظ أموالهم والمستثمرين والتجار يوميًا بمعرفة سعر الذهب و أعيرته المختلفة وكذلك سعر الجرام في مصر اليوم الاثنين، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1825 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين : 2,086 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين عيار 21 : 1825 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 18 : 1,564 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 14 : 1,217 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 14600 جنيهًا

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الاثنين عيار 24 : 1920 دولارا.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتعتبر أسعار المشغولات الذهبية اليوم الاثنين بالمصنعية مختلفة، ويعود هذا التغير لاختلاف معاملات محلات الصاغة وكل تاجر وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها بالجرام وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

الذهب

ويسعى اللذين يريدون شراء الذهب في مصر، إلى معرفة سعر المصنعية والدمغة والضريبة في محلات الصاغة اليوم، والذي يختلف باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة المختلطة مع الذهب قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن والسبائك.