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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في البحرين اليوم الأحد 15-1-2023

أسعار الذهب فى البحرين
أسعار الذهب فى البحرين

تتأثر أسعار الذهب في مملكة البحرين وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في البحرين لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الدينار البحريني وفقا لموقع gold price today.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في البحرين اليوم الأحد 15 يناير 2023 بالدينار البحريني  والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في البحرين

أسعار الذهب في البحرين اليوم الأحد للجرام عيار 24 (23.25 دينار بحريني ) أي ما يعادل (61.79 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في البحرين اليوم الأحد للجرام عيار 22(21.31دينار بحريني ) أي ما يعادل (56.64دولار أمريكي).

أسعار الذهب في البحرين اليوم الأحد للجرام عيار 21 (20.34 دينار بحريني ) أي ما يعادل (54.07دولار أمريكي).

أسعار الذهب في البحرين اليوم للجرام عيار 18 (17.44 دينار بحريني) أي ما يعادل (46.34دولار أمريكي).

أسعار الذهب في البحرين للجرام عيار 14 (13.56 دينار بحريني) أي ما يعادل (36.04 دولار أمريكي).

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أسعار الذهب في البحرين للجرام عيار 12 (11.62 دينار بحريني ) أي ما يعادل (30.89دولار أمريكي).

أسعار الذهب في البحرين لـ الأوقية (723.05دينار بحريني) أي ما يعادل (1922دولار أمريكي).

أسعار الذهب في البحرين لـ الجنيه الذهب (162.75دينار بحريني ) أي ما يعادل (432.52 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في البحرين لـ الكيلو (23.249دينار بحريني) أي ما يعادل (61778 دولار أمريكي).
 

ويعد سعر الذهب اليوم فى البحرين معلومة مهمة خاصة للمقبلين على الزواج و أيضا المستثمرين و المدخرين ، وينظر إليه كمخزن للقيمة ويرتبط الذهب ارتباطا وثيقا  بالاقتصاد العالمي خاصة فى الأزمات التى تعصف بالبلدان العالم ويصبح ملاذًا آمنًا إقليميا وعالميا.

 عوامل تحدد سعر الذهب عالميا:

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

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