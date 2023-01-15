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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تراجع الدولار ومفاجأة بسعر الذهب| تفاصيل

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية حيث هبطت أسعار الدولار، في البنوك أمام الجنيه المصري، حيث تراجع سعر الدولار إلى ما أقل من 30 جنيها في جميع البنوك العاملة في مصر.

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وينشر موقع “صدى البلد” اليوم، الأحد 15-1-2023، سعر الدولار في مصر، ضمن نشرته الخدمية التي يتم خلالها نشر أسعار الذهب وأسعار العديد من السلع.

وسجل أعلى سعر للدولار اليوم 29.61 جنيه للشراء و29.65 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، وأقل سعر للدولار مقابل الجنيه المصري 29.45 جنيه للشراء و29.55 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد ، تراجعا بشكل كبير مقارنة بأسعار الأربعاء الماضي 11 يناير 2023 التي سجلت الأعلى في تاريخها وهي 1950 جنيها لعيار 21 بدون مصنعية، فيما سجل عيار 24 حينها 2225 جنيها دون مصنعية ووصل إلى 2300 جنيه او يزيد بالمصنعية لبضع المشغولات.

وشهد سعر الجنيه هبوطًا قدره 520 جنيهًا مقارنة بأسعار الخميس 15 ديسمبر ، حيث سجّل 15200 جنيه حينها، واليوم 14,680 جنيها.

وسجل سعر الجرام عيار 21 ليسجّل 1,815 جنيهًا كحد أدني بدون مصنعية بفارق 135 جنيها دفعة واحدة عن أعلى سعر.

وسجل سعر جرام الأصفر اليوم الأحد عيار 24 : 2,097 جنيها دون مصنعية ويصل إلى 2300 جنيها بالمصنعية والضريبة والدمغة التي تصل إلى 10 % لبعض المشغولات التي تحتاج مزيد من الجهد في صناعتها.

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