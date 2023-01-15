سعر الذهب اليوم 15-1-2023 في محلات الصاغة

استمر ثبات سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 15-1-2023؛ لدي محلات بيع المشغولات الذهبية دون تغيير يذكر.

وبحسب ما أعلنه موقع إيجيبت جولد برايس توداي المتخصص في تحديد سعر الذهب، عن أن المعدن الأصفر لم تتغير قيمه علي مختلف محلات الصاغة أو الأسواق.

وجاءت أسعار الذهب بحسب الأعيرة في المتوسط وفقا لما حدده الموقع المتخصص حيث

عيار 21



وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 1810 جنيها للبيع و 1840 جنيها للبيع



عيار 14



سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة بين الاعيرة المختلفة نحو 1207 جنيها للبيع و 1227 جنيها للشراء



عيار 18



اظهر سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة المختلفة نخو 1551 جنيها للبيع و 1577 جنيها للشراء



عيار 24



وصل سعر عيار 24 الأغلي فئة نحو 2069 جنيها للبيع و 2103 جنيها للشراء



أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب نحو64.333 ألف جنيه للبيع و 65.4 ألف جنيه للشراء

كيلو الذهب



بلغ سعر كيلو الذهب نخو 2.07 مليون جنيه للبيع و 2.102 ملين جنيه للشراء



سعر الجنيه الذهب



بلغ سعر الجنيه الذهب نحو14.48 ألف جنيه للبيع و 14.72 ألف جنيه للشراء



الذهب والمصنعية



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الذهب والاحتياطي



ويعد الذهب مكونا أساسي للاحتياطات النقدية فى العالم ومنها مصر ،يتكون الاحتياطي النقدي لمصر من احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي المختلف بالإضافة لعوائد القطاع السياحي والصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ورسوم العبور في قناة السويس.

محددات الذهب



يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، إذ تؤثر مجموعة من المحددات في سعر الذهب منها،.سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية



ويعد أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

الذهب في البورصات العالمية



وفقد الذهب في البورصة العالمية 0.13% من قيمته في تداولات أمس والتي تعد الأعلي خساة منذ أوائل مايو الماضي، ليصل سعر الأوقية لـ 1895 دولارا.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.08% تعادل 1.55 دولار لتصل إلى 1897.35 دولار للأونصة.



كما هوت الفضة بنسبة 0.91% إلى 23.78 دولار للأوقية، ونزل البلاتين بنسبة 0.67% إلى 1072.5 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.18% إلى 1798.28 دولار.