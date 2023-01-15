عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 15-1-2023 في محلات الصاغة

سعر الذهب
سعر الذهب

استمر ثبات سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 15-1-2023؛ لدي محلات بيع المشغولات الذهبية دون تغيير يذكر.

وبحسب ما أعلنه موقع إيجيبت جولد برايس توداي المتخصص في تحديد سعر الذهب، عن أن المعدن الأصفر لم تتغير قيمه علي مختلف محلات الصاغة أو الأسواق.

تعرف على سعر الذهب العالمي اليوم السبت

الدولار يتراجع وارتفاع سعر الذهب عالمياً

وجاءت أسعار الذهب بحسب الأعيرة في المتوسط وفقا لما حدده الموقع المتخصص حيث 

 

عيار 21


وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 1810 جنيها للبيع و 1840 جنيها للبيع

 


عيار 14 


سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة بين الاعيرة المختلفة نحو 1207 جنيها للبيع و 1227 جنيها للشراء


عيار 18


اظهر سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة المختلفة نخو 1551 جنيها للبيع و 1577 جنيها للشراء


عيار 24


وصل سعر عيار 24 الأغلي فئة نحو 2069 جنيها للبيع و 2103 جنيها للشراء


أوقية الذهب 

بلغ سعر أوقية الذهب نحو64.333 ألف جنيه للبيع و 65.4 ألف جنيه للشراء

كيلو الذهب 


بلغ سعر كيلو الذهب نخو 2.07 مليون جنيه للبيع و 2.102 ملين جنيه للشراء


سعر الجنيه الذهب


بلغ سعر الجنيه الذهب نحو14.48 ألف جنيه للبيع و 14.72 ألف جنيه للشراء


الذهب والمصنعية


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الذهب والاحتياطي


ويعد الذهب مكونا أساسي للاحتياطات النقدية فى العالم ومنها مصر ،يتكون الاحتياطي النقدي لمصر من احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي المختلف بالإضافة لعوائد القطاع السياحي والصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ورسوم العبور في قناة السويس.

محددات الذهب


يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، إذ تؤثر مجموعة من المحددات في سعر الذهب منها،.سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية


ويعد أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

 

الذهب في البورصات العالمية


وفقد الذهب في البورصة العالمية 0.13% من قيمته في تداولات أمس والتي تعد الأعلي خساة منذ أوائل مايو الماضي، ليصل سعر الأوقية لـ 1895 دولارا.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.08% تعادل 1.55 دولار لتصل إلى 1897.35 دولار للأونصة.


كما  هوت الفضة بنسبة 0.91% إلى 23.78 دولار للأوقية، ونزل البلاتين بنسبة 0.67% إلى 1072.5 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.18% إلى 1798.28 دولار.

 

سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 18 اليوم في محلات الصاغة سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 في محلات الصاغة مال واعمال اخبار مصر سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خسارة بالثلاثة| 15 يوما تحسم مصير محمد صلاح مع ليفربول .. وهذه وجهته المقبلة

جمع كلمة حسام .. معلم لغة عربية يكشف لـ "صدى البلد" الإجابة الصحيحة

امتداد منخفض جوي | الأرصاد : احذروا أمطارًا رعدية في هذا الموعد

هيكسر الدنيا.. فرج عامر يكشف نية الأهلي شراء لاعب سيراميكا كليوبترا

سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم السبت 14-1-2023

المحظورات الثلاثة.. رسالة من الحكومة للمواطنين بشأن أسعار الخبز والكهرباء والسولار

الأرصاد تحذر: منخفض جوي وأمطار رعدية بهذه المناطق

وفاء حتى الموت.. وفاة زوج بعد ساعات من تشييع جثمان زوجته

موضوعات متعلقة

سعر الدولار في البنوك.. وتراجع كبير في الذهب

ترشيحاتنا

لن يلقط شبكة.. احذر وضع الراوتر في هذه الأماكن

هربا من الغلاء.. زوجان بريطانيان يتركان بلادهما للإقامة في مصر

ماذا فعل النبي حين أتته السيدة فاطمة تشتكي من أعمال المنزل؟.. فيديو

بكلمات لاذعة.. Casio ترد على سخرية شاكيرا

«لم يكمل من النساء إلا أربع».. علي جمعة يكشف المقصودات في حديث الرسول

فتح: الشعب الفلسطيني يخوض مواجهة على مدار الساعة في وجه الاحتلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلم حياتي .. حكاية رجل أنفق 14 ألف دولار ليتحول إلى كلب

مشروب بسيط.. يخلصك من دهون البطن الحشوية بسرعة مذهلة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن خروج الأطفال غدًا في هذه الأماكن

لأطول فترة ممكنة .. تعلمي الطريقة الصحيحة لحفظ الخس

فيديو

شقيقتي طلبت مني حذفه|وفاء سالم تكشف رد فعل أقاربها على فيديو تعرضها للتحرش

البلدي بـ75 جنيهًا.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق وطرح لحوم بتخفيضات 30%|تغطية خاصة

حقيقة وقف بطاقات التموين ومنع صرف السلع لتلك الفئات.. تغطية خاصة

عشان مؤدب .. اعترافات امرأة تخلصت من زوجها بالاشتراك مع عشيقها |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ