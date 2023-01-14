أسعار الذهب عالميا.. ماذا سيحدث للمعدن النفيس بالأيام القادمة

اقترب الذهب من أعلى مستوى في تسعة أشهر مساء أمس الجمعة، ليكون قاب قوسين من المقاومة الرئيسية عند 1,950 دولارًا للأونصة، حيث أدى ضعف التضخم في الولايات المتحدة وضعف توقعات رفع أسعار الفائدة إلى تعزيز الصفقات على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

سجلت العقود الآجلة للذهب على كوميكس بنيويورك بسعر 1,915 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 12:02 بالتوقيت الشرقي (17:02 بتوقيت جرينتش)، بزيادة 16.20 دولارًا، أو 0.9٪ خلال اليوم. وكان أعلى سعر للجلسة عند 1,919.65 دولارًا هو الأعلى منذ ذروة 25 أبريل عند 1,935.50 دولارًا.

ارتفع عقد الذهب الآجل القياسي في الولايات المتحدة بنسبة 5٪ تقريبًا منذ بدء عام 2023، ممدًا مكاسبه التي قاربت 4٪ في ديسمبر و7٪ من نوفمبر.

كان السعر الفوري للذهب، محط اهتمام المتداولين، عند 1,911.73 دولارًا أمريكيًا - بزيادة قدرها 14.82 دولارًا أمريكيًا أو 0.8٪ خلال اليوم. وبلغت ذروة أسعار الذهب الفورية 1,916.59 دولارًا أمريكيًا - وهي أيضًا الأعلى منذ 25 أبريل.

ارتفع الذهب خلال الأشهر الثلاثة الماضية حيث أدى انحسار التضخم إلى دفع عائدات السندات والدولار للانخفاض وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيكون أقل شراسة بكثير مع رفع أسعار الفائدة هذا العام مقابل 2022، وقد ينهي تشديده النقدي قبل نهاية العام بفترة طويلة.

قال إد مويا، المحلل في منصة OANDA للتداول عبر الإنترنت: "أسعار الذهب آخذة في الارتفاع مع تزايد ثقة وول ستريت في أن الاحتياطي الفيدرالي قد ينتهي تقريبًا من رفع أسعار الفائدة". "ويرتفع سعر الذهب في ظل تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكي، ويستمر تراجع العوائد في ظل تقارير أرباح الشركات الأقل عن المتوقع."

بلغ العائد على معيار سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 3.47٪ يوم الجمعة ، مقابل ذروة أكتوبر عند 4.34٪. استقر مؤشر الدولار ، الذي يضع الدولار مقابل ست عملات رئيسية متنافسة تشمل اليورو والين ، فوق 102 بقليل ، بعد أن انخفض من أعلى مستوياته في سبتمبر فوق 107.

أفاد استطلاع أجرته جامعة ميشيغان عن كثب للمستهلكين يوم الجمعة إن توقعات التضخم بين الأمريكيين قد انخفضت للشهر الرابع على التوالي في يناير، حيث انخفض إلى 4.0٪ من 4.4٪ في ديسمبر. وقال المسح إنها أدنى قراءة لضغوط الأسعار منذ أبريل 2021.

أعلنت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس أن التضخم، كما هو مبين في مؤشر أسعار المستهلك، أو CPI، ارتفع بنسبة 6.5٪ في 12 شهرًا حتى ديسمبر. كان أبطأ تقدم سنوي لمؤشر أسعار المستهلكين منذ أكتوبر 2021.

سجل مؤشر أسعار المستهلكين أعلى مستوى له في 40 عامًا في يونيو عندما نما بمعدل سنوي قدره 9.1٪، مقابل هدف التضخم الفيدرالي البالغ 2٪ فقط سنويًا. في محاولة للسيطرة على الأسعار المرتفعة، أضاف الاحتياطي الفيدرالي 425 نقطة أساس إلى أسعار الفائدة منذ مارس من خلال سبع زيادات في أسعار الفائدة. قبل ذلك، بلغت أسعار الفائدة ذروتها عند 25 نقطة أساس فقط، حيث قام البنك المركزي بتخفيضها إلى الصفر تقريبًا بعد تفشي COVID-19 العالمي في عام 2020. وبدأ الفيدرالي في رفع الفائدة بعنف بين شهور يونيو ونوفمبر ليرفعها بـ 75 نقطة أساس لكل شهر، وتراجعت الوتيرة في ديسمبر لتسجل 50 نقطة أساس.

بالنسبة لقراره التالي بشأن سعر الفائدة في 1 فبراير، يتوقع الاقتصاديون أن يعلن البنك المركزي عن زيادة أقل بمقدار 25 نقطة أساس.

كانت آخر مرة أعلن فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي عن زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس 2022، في بداية دورة رفع سعر الفائدة الحالية.

قال مويا، المحلل في OANDA، إنه إذا تمكن الذهب "من الإغلاق بشكل مريح فوق مستوى 1900 دولار، فقد تكون هذه إشارة صعودية للغاية لبقية الشهر"، مضيفًا أنه يتوقع مقاومة قوية للمعدن الأصفر في منطقة 1950 دولارًا.