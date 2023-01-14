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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يتراجع عن أعلى مستوياته منذ مطلع مايو الماضي

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتتخلى عن أعلى مستوياتها منذ مطلع مايو 2022.


ونزلت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.13% أو ما يعادل 2.32 دولار لتصل إلى 1894.62 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "10:08 صباحاً بتوقيت الإمارات".


في حين انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.08% تعادل 1.55 دولار لتصل إلى 1897.35 دولار للأونصة.


وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.91% إلى 23.78 دولار للأوقية، ونزل البلاتين بنسبة 0.67% إلى 1072.5 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.18% إلى 1798.28 دولار.

العقود الآجلة أسعار الذهب الأسواق العالمية المعدن الأصفر المعدن

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