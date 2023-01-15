520 جنيهًا.. تراجع أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21 الآن

سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد ، تراجعا بشكل كبير مقارنة بأسعار الأربعاء الماضي 11 يناير 2023 التي سجلت الأعلى في تاريخها وهي 1950 جنيها لعيار 21 بدون مصنعية، فيما سجل عيار 24 حينها 2225 جنيها دون مصنعية ووصل إلى 2300 جنيه او يزيد بالمصنعية لبضع المشغولات.

هبوط الجنيه الذهب

وشهد سعر الجنيه هبوطًا قدره 520 جنيهًا مقارنة بأسعار الخميس 15 ديسمبر ، حيث سجّل 15200 جنيه حينها، واليوم 14,680 جنيها.

وسجل سعر الجرام عيار 21 ليسجّل 1,815 جنيهًا كحد أدني بدون مصنعية بفارق 135 جنيها دفعة واحدة عن أعلى سعر.

وسجل سعر جرام الأصفر اليوم الأحد عيار 24 : 2,097 جنيها دون مصنعية ويصل إلى 2300 جنيها بالمصنعية والضريبة والدمغة التي تصل إلى 10 % لبعض المشغولات التي تحتاج مزيد من الجهد في صناعتها.

وهبط عيار 21 اليوم مقارنة بأعلى سعر ليسجّل 1,815 جنيهًا للجرام الواحد كأقل سعر مقارنة بـ 1950 جنيه للشراء في الأربعاء 11 يناير بفارق 135 جنيهًا، كما سجّل أقل الأعيرة وهو عيار 12 : 1,037 جنيهًا للبيع، وعيار 14 سجّل 1,210 جنيهًا للبيع.

وسجّل سعر عيار 14 : 1,210 جنيهات للشراء مجددًا بعد ما تخطى 1300 جنيه في وقت سابق، بينما سجّل سعر الجرام عيار 18 1,556 جنيهًا للبيع، ولذك بعد إصدار الشهادات ذات العائد 25 % ببنكي الأهلي ومصر.

كما تأثرت أسعار المعدن النفيس برفع البنك المركزي الفائدة 300 نقطة أساس.

اشتروا الذهب بسرعة

وكان نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات تليفزيونية الخميس الماضي : "أنصح المقبل على الزواج بشراء الذهب، لأنه قابل للزيادة، وأقول لهم روحوا اشتروا بسرعة".

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أسعار الذهب عالميًا

وشهد السعر على المستوى العالمي استقرارًا لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1920 دولارًا، بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت عقود الذهب استقرارًا ملحوظًا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، 1,920.13 دولارًا .

أسعار الذهب في مصر

وفي محلات الصاغة المصرية ، سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد تراجعا ، وسجّل الجرام عيار 24 :2,074 بعد 2,114 جنيهًا للبيع أمس بعد ما تخطى 2200 في وقت سابق بدون مصنعية.

واستقر سعر عيار 21 ليسجل 1815 جنيها للبيع اليوم، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر2022، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر في نفس السنة، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,573 جنيها للشراء، فيما وصل سعر الجرام عيار 14 : 1,223 جنيها للشراء.

صندوق استثمار للذهب

وكان أحمد أبو السعد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أعلن أن البورصة بصدد إطلاق أول صندوق استثمار للذهب في مصر الشهر المقبل.

وبين عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، في تصريحات متلفزة : "سيتم التداول بشكل منظم مختلف عن تداول الذهب بالصورة النمطية في السوق الحالية”.

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تعرف على سعر الذهب العالمي اليوم السبت

وشهد سعر عيار 21 استقرارا، فيما سجل عيار 24 مبلغ 2,097 جنيهًا للشراء بعد 2225 جنيهًا كحد أقصى، وسجل عيار 21 بين 1,815 - 1,835 جنيهًا بعد 1900 جنيه الخميس 15 ديسمبر ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1,556 جنيها و 1,573 جنيها.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويهتم المقتربون من الزواج والمصريين بشكل عام يوميا بالتعرف على أسعار المعدن الأصفر مقارنة بالمعادن الأخرى ، وكذلك الكثير اللذين يرغبون في حفظ أموالهم، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1835 جنيها.

وارتفع أسعار المعدن عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق بداية من فبرابر 2022 ، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو2022، ليتخطاه الأربعاء 11 يناير 2023 مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1950 جنيها.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 1835 جنيها اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو 2022.

يذكر أن سعر عيار 21 للجرام الواحد في العام 2021 أقل من 1000 جنيه، حيث سجل 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما هبط ليسجل سجل سعر عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيهًا و750 جنيها في 31 مارس 2021.

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويهتم المصريين والمستثمرين والتجار يوميًا بمعرفة سعر الذهب و أعيرته المختلفة وكذلك سعر الجرام في مصر اليوم الأحد ، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1835 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم السبت في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد : 2,097 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد عيار 21 : 1835 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد عيار 18 : 1,573 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد عيار 14 : 1,223 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد عيار 24 : 14680 جنيهًا

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الأحد عيار 24 : 1920 دولارا.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتتغير أسعار المشغولات الذهبية اليوم الأحد بالمصنعية من منطقة إلى أخرى، ويعود هذا التغير لاختلاف معاملات محلات الصاغة وكل تاجر وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها بالجرام وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

الذهب

ويسعى الراغبين ف شراء الذهب في مصر، إلى معرفة سعر المصنعية والدمغة والضريبة في محلات الصاغة اليوم، والذي يختلف باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة المختلطة مع الذهب قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن والسبائك.