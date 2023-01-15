الدولار بـ 29.50 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم| فيديو

أسعار الدولار اليوم

قدمت الإعلامية لميس سلامة خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم بالجنيه المصري الأحد 15 يناير 2023.

أسعار الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 29.50 جنيه للشراء و 29.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو 31.75 جنيه للشراء و 31.90 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترلينى 35.86 جنيه للشراء و 36.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 7.85 جنيه للشراء. و 7.89 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى 96.46 جنيه للشراء و 86.98 جنيه للبيع.