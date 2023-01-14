تراجع 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت، بشكل كبير مقارنة بأسعار الأربعاء 11 يناير 2023 التي سجلت الأعلى في تاريخها وهي 1950 جنيها لعيار 21 بدون مصنعية ، فيما تخطى الـ2000 جنيه بالمصنعية.

وهبط سعر الجرام عيار 21 ليسجّل 1,820 جنيهًا مرة أخرى كحد أدني بدون مصنعية بفارق 130 جنيها دفعة واحدة.

هبوط الجنيه الذهب

وشهد سعر الجنيه الذهب هبوطًا قدره 400 جنيه مقارنة بأسعار الخميس 15 ديسمبر ، حيث سجّل 15200 جنيه حينها، واليوم 14,800 جنيها.

وهبط عيار 21 اليوم مقارنة بأعلى سعر ليسجّل 1,820 جنيهًا للجرام الواحد كأقل سعر مقارنة بـ 1950 جنيه للشراء في الأربعاء 11 يناير بفارق 130 جنيهًا، كما سجّل أقل الأعيرة وهو عيار 12 : 1,040 جنيهًا للبيع، وعيار 14 سجّل 1,213جنيهًا للبيع.

وسجّل سعر عيار 14 : 1,213 جنيها للشراء مجددًا بعد ما تخطى 1300 جنيه في وقت سابق، بينما سجّل سعر الجرام عيار 18 إلى 1,560 جنيهًا، ولذك بعد إصدار الشهادات ذات العائد 25 % ببنكي الأهلي ومصر.

كما تأثرت أسعار المعدن النفيس برفع البنك المركزي الفائدة 300 نقطة أساس.

اشتروا الذهب بسرعة

من جانبه قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات تليفزيونية الخميس الماضي : "أنصح المقبل على الزواج بشراء الذهب، لأنه قابل للزيادة، وأقول لهم روحوا اشتروا بسرعة".

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سعر الذهب اليوم الجمعة 13 يناير 2023

الدولار يتراجع وارتفاع سعر الذهب عالمياً

أسعار أعيرة الذهب اليوم الجمعة 13 - 1 - 2023

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 13 - 1 - 2023

أسعار الذهب عالميًا

وشهد السعر على المستوى العالمي استقرارًا لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1920 دولارًا، بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت عقود الذهب استقرارًا ملحوظًا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، 1,920.13 دولارًا .

أسعار الذهب في مصر

وفي محلات الصاغة المصرية ، سجلت أسعار الذهب اليوم السبت تراجعا ، وسجّل الجرام عيار 24 : 2,114 جنيهًا للبيع بعد ما تخطى 2200 في وقت سابق بدون مصنعية.

واستقر سعر عيار 21 ليسجل 1820 جنيها للبيع اليوم، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر2022، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر في نفس السنة، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,586 جنيها للشراء، فيما وصل سعر الجرام عيار 14 : 1,233 جنيها للشراء.

صندوق استثمار للذهب

يذكر أن أحمد أبو السعد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أعلن أن البورصة بصدد إطلاق أول صندوق استثمار للذهب في مصر الشهر المقبل.

وتابع أبو السعد في تصريحات متلفزة : "سيتم التداول بشكل منظم مختلف عن تداول الذهب بالصورة النمطية في السوق الحالية”.

الذهب

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وشهد سعر عيار 21 استقرارا، فيما سجل عيار 24 مبلغ 2,114 جنيهًا للشراء بعد 2225 جنيهًا كحد أقصى، وسجل عيار 21 بين 1,820 - 1,850 جنيهًا بعد 1900 جنيه الخميس 15 ديسمبر ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1,560 جنيها و 1,586 جنيها.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويرغب اللذين يقتربون من الزواج والمصريين بشكل عام يوميا بالتعرف على أسعار المعدن الأصفر مقارنة بالمعادن الأخرى ، وكذلك الكثير اللذين يرغبون في حفظ أموالهم، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1850 جنيها.

وارتفع أسعار المعدن النفيس عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق بداية من فبرابر 2022 ، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو2022، ليتخطاه الأربعاء 11 يناير 2023 مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1950 جنيها.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 1850 جنيها اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو 2022.

وكان سعر عيار 21 للجرام الواحد في العام 2021 أقل من 1000 جنيه، حيث سجل 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما هبط ليسجل سجل سعر عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيهًا و750 جنيها في 31 مارس 2021.

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

المواطنون والمستثمرون والتجار يتطلعون يوميًا الى التعرف على سعر الذهب و أعيرته المختلفة وكذلك سعر الجرام في مصر اليوم السبت ، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1850 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم السبت في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت: 2,114 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت عيار 21 : 1850 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم السبت عيار 18 : 1,586 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم السبت عيار 14 : 1,233 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت عيار 24 : 14800 جنيهًا

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم السبت عيار 24 : 1920 دولارا.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتختلف وتكون متغيرة أسعار المشغولات الذهبية اليوم السبت بالمصنعية من منطقة إلى أخرى، ويعود هذا التغير لاختلاف معاملات محلات الصاغة وكل تاجر وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها بالجرام وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

الذهب

ويرغب المقبلون على شراء الذهب في مصر، إلى معرفة سعر المصنعية والدمغة والضريبة في محلات الصاغة اليوم، والذي يختلف باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة المختلطة مع الذهب قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن والسبائك.