سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 13 - 1 - 2023

أسعار أعيرة الذهب اليوم في مصر، تشغل اهتمام كثيرين بسبب حالة اضطراب سعر الذهب صعودا وهبوطا، بسبب ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، نشرة أسعار الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الموافق الجمعة 13-1-2023، للمستثمرين ومحبي اقتناء المشغولات الذهبية الراغبين في معرفة سعر المعدن الأصفر، والمستثمرين ومحبي اقتناء المشغولات الذهبية.

سعر مصنعية الذهب اليوم

ويتراوح سعر المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتختلف أسعار المصنعية في محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

سعر دمغة الذهب اليوم

ويبحث البعض عن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قبل الشراء، وتمثل نسبة الدمغة ما بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب اليوم بالجنيه

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,090 شراء 2,113 جنيه

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 1,917 شراء 1,938 جنيه

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 1,830 شراء 1,850 جنيه

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,570 شراء 1,587 جنيه

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,223 شراء 1,237 جنيه

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,050 شراء 1,061 جنيه

أسعار الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 64,333 شراء 65,798 جنيه

الجنيه الذهب بيع 14,480 شراء 14,820 جنيه

الكيلو بيع 2,068,571 شراء 2,114,286 جنيه.