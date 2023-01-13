سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 13 - 1 - 2023

أسعار أعيرة الذهب اليوم في مصر، تشغل اهتمام كثيرين بسبب حالة اضطراب سعر الذهب صعودا وهبوطا، بسبب ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه.
سعر الذهب اليوم في مصر
يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، نشرة أسعار الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الموافق الجمعة 13-1-2023، للمستثمرين ومحبي اقتناء المشغولات الذهبية الراغبين في معرفة سعر المعدن الأصفر، والمستثمرين ومحبي اقتناء المشغولات الذهبية.
سعر مصنعية الذهب اليوم
ويتراوح سعر المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتختلف أسعار المصنعية في محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
سعر دمغة الذهب اليوم
ويبحث البعض عن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قبل الشراء، وتمثل نسبة الدمغة ما بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط.