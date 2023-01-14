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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

للمقبلين على الزواج.. تاجر بغرفة القاهرة ينصح بشراء الذهب سريعا.. اعرف السبب

أسعار الذهب
أسعار الذهب

شهد الأسبوع الماضي مجموعة من القرارات الهامة أبرزها طرح شهادات من بنكي الأهلي ومصر بفائدة 25%، والتي أثرت على أسعار الذهب مما جعل سوق الذهب يشهد استقرارا نسبيا خلال الأسبوع الماضي.

وفي هذا الإطار وجه سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب، رسالة ونصيحة عاجلة للمقبلين على الزواج في مصر بسبب أسعار الذهب.

وأكد نجيب أن جرام الذهب في مصر عيار 21 سلعة حساسة، ويتأثر بحالة السلم والحرب، وسعر البترول، وكل المواقف الدولية.

وأضاف نادي نجيب، في مداخلة تليفزيونية، أن الذهب قابل للصعود عالميا، وبالتالي يتأثر السوق المصري، ويرتفع أسعار الذهب وخاصة جرام الذهب في مصر عيار 21.

ووجه نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، نصيحة للمواطنين قائلا: أنصح المقبلين على الزواج بشراء الذهب، لأنه قابل للزيادة، وأقول لهم "روحوا اشتروا بسرعة".

وارتفع سعر جرام الذهب في مصر بشكل كبير خلال الفترة الماضية، حيث وصل سعر الغرام إلى 2000 جنيه مصري تقريبا.

الذهب

هل نشتري الذهب؟

ومن جانبه قال وليد فاروق، المحلل الاقتصادي المختص بسوق الذهب، إنه من الأفضل أن ينوع الناس مدخراتهم ويضعون جزء بالذهب وجزء بالعقارات جزء بالدولار وأن يكون هناك تنوع وليس من الجيد أن نوجه الناس بشراء الذهب لأن السوق به حالة من التذبذب ولايمكن التوقع بما سيحدث لأن السوق المحلي للذهب كان منفصل في الفترة الماضية عن السوق العالمي وكان السعر في السوق المحلي في انخفاض ولكن في السوق العالمي كان يرتفع.

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شعبة الذهب تعلن مفاجأة على الهواء عن عيار 21

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الدولار يتراجع وارتفاع سعر الذهب عالمياً

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أسعار الذهب العالمية اليوم

وأضاف فاروق في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سعر الذهب يتوقف على ثلاث عوامل الأول هو سعر الذهب في البورصة العالمية ثانيا وسعر صرف الدولار في البورصة المحلية، إضافة للعرض والطلب، وكان هناك حوالي 255 مليار جنيه تم وضعهم في الشهادات التي طرحت مؤخرا، ولكن معدل التضخم يأكل من قيمة الفائدة فقيمة المال يقل، وتابع أن الاستثمار في الذهب شيء جيد وأن الاستثمار في الذهب ليس استثمار وإنما حفظ ومخزون للقيمة ومكسبه ليس مكسب بل تعويض لمعدل التضخم الذي يزيد في الأسعار والميزة الأخرى للذهب أن المبالغ البسيطة يمكن شراء بها الذهب بعكس العقارات التي تحتاج أموالا ضخمة والميزة الثالثة للذهب أنه يمكن بيعه في أي وقت والحصول على المال بعكس الاستثمارات الباقية.

وليد فاروق

وتابع فاروق أن أسعار الذهب تشهد استقرار مؤخرا ولكن من المتوقع أن يزيد في الفترات القادمة بسبب العديد من العوامل أحدها معدلات التضخم العالية على المستوى العالمي وثانيا قرارات الفيدرالي الأمريكي والسياسة النقضية التي سيطبقها الفيدرالي الأمريكي حول فكرة رفع أسعار الفائدة فهناك توقعات بأن الفيدرالي الأمريكي سيبطئ معدل رفع أسعار الفائدة وهو ما سيكون إلى حد ما في صالح أسعار الذهب وهو ما ظهر واضحا خال اليومين الماضيين.

وقال فاروق أن الأحداث الجيوسياسية والصراع بين الصين وتايوان والمناوشات التي تحدث بينهما أيضا من العوامل الهامة المؤثرة في أسعار الذهب والسوق، وأنه على المدى الطويل خلال الفترة المقبلة قد يتجاوز جرام الذهب عيار 21 ال 2500 و 3000 جنيه مع نهاية النصف الأول من العام بنهاية شهر 6، مضيفا أن هناك نقص في المعروض في السوق بسبب قلة بيع الناس للذهب مع كثرة الطلب.

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أسعار الذهب العالمية اليوم

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شعبة الذهب تعلن مفاجأة على الهواء عن عيار 21

وفي السطور التالية يستعرض صدى البلد أسعار الذهب وفقا لأخر تعاملات يوم الخميس 12 يناير:

أسعار الذهب في مصر الخميس 

  • سجل جرام الذهب عيار 24 بـ  2225 جنيها للجرام.
  • هبط سعر الجرام عيار 21 مرة أخرى ليسجل 1،775 جنيه.
  • سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، سجل 1591 جنيهًا.
  • سجل سعر الذهب عيار 14 انخفاض جديد صباح اليوم 1،157 جنيه للشراء.
  • سجل سعر أونصة الذهب 1872 دولارا أمريكيا.

وشهد سعر الجنيه الذهب الخميس هبوط يصل 520 جنيهًا مقارنة بأسعار الذهب في 15 ديسمبر الماضي 15200 حينها، والخميس وسجل 14600 جنيه.

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