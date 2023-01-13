أسعار الذهب العالمية اليوم

استقرت أسعار الذهب فوق مستوى 1900 دولار الرئيسي اليوم الجمعة، لتصل لأعلى مستوياتها منذ أواخر أبريل العام الماضي بعد تراجع مفاجئ في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، مما عزز التوقعات بإبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1905.19دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:08 بتوقيت جرينتش، وارتفع 2.1% حتى الآن هذا الأسبوع متجهاً لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

أما العقود الأمريكية الآجلة للذهب فصعدت 0.5% إلى 1907.90 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب بما يصل إلى 1.3% أمس الخميس لتتجاوز مستوى 1900 دولار للأوقية للمرة الأولى منذ أوائل مايو 2021، بعد أن أظهرت بيانات أمريكية تراجع أسعار المستهلكين للمرة الأولى منذ أكثر من عامين ونصف العام في ديسمبر.

كما لقي المعدن الأصفر دفعة من تعليقات مسؤولين بمجلس الاحتياطي تفيد باحتمال إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة مع تراجع التضخم في ديسمبر. ومع ذلك، فقد حذروا من استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وتميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى أن تعود بالنفع على الذهب لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائداً.

وساعد تراجع الدولار أيضاً في دعم أسعار الذهب، ويزيد انخفاض الدولار من جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.