مستشار وزير التموين: إطلاق صندوق الاستثمار في الذهب يدعم الاقتصاد القومي والصناعة

أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن صندوق الاستثمار في الذهب سينطلق الشهر المقبل بمصر، موضحًا أن الاستثمار فى الذهب من أنجح الاستثمارات.

وقال فرج، خلال مداخلة على قناة “دي إم سي”، إن صندوق الاستثمار في الذهب موجود في عدة دول، وإن هناك دولا كثيرة سبقت مصر فى هذا الأمر.

وأضاف أن صندوق الاستثمار في الذهب، من الأشياء الجيدة والذى يحقق هامش ربح، وأن الفترة الماضية كانت هناك حالة من عدم الاستقرار فى الذهب، وأن الذهب زينة وخزينة.

ولفت إلى أن إطلاق الصندوق فى هذا التوقيت، يدعم الاقتصاد القومي، والصناعة، ويكون له عائد على المستثمر وعلى الجميع.

وتابع: “أى مواطن من الممكن أن يساعد أى مواطن، والسهم من الممكن أن يكون بـ 25 جراما، وبعد ذلك يحصل المواطن على أرباح”.

وأشار إلى أن شراء الأسهم فى الصندوق من الأشياء المهمة، وحذر من شراء الذهب وتخزينه.

وفي سوق الصاغة المصرية، سجلت أسعار الذهب اليوم، الخميس، تراجعا، وسجّل الجرام عيار 24 : 1.960 جنيه للبيع بعدما تخطى 2200 في وقت سابق بدون مصنعية.

واستقر سعر عيار 21 ليسجل 1,775 جنيها للبيع اليوم، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر2022، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر في نفس السنة، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,564 جنيها للشراء، فيما وصل سعر الجرام عيار 14 : 1,217 جنيها للشراء.