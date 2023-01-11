أسعار الذهب الآن في مصر

صعد سعر الذهب اليوم، الأربعاء 11-1-2023، مقابل الجنيه المصري، متأثرا بارتفاع سعر الذهب عالميا وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.
سعر الذهب اليوم
ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 11 يناير 2023، ضمن نشرته الخدمية التي تشمل أيضا أسعار الدولار.
سعر الذهب عيار 24
سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم، الأربعاء، بيع 2,080 وشراء 2,137
سعر الذهب عيار 22
سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 بيع 1,907 وشراء 1,959
سعر الذهب عيار 21
سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 سجل بيع 1,820 وشراء 1,870
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,080 شراء 2,137
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 1,907 شراء 1,959
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 1,820 شراء 1,870
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 1,560 شراء 1,603
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,213 شراء 1,247
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,040 شراء 1,069
|الاونصة
|بيع 64,688 شراء 66,465
|سعر الجنيه الذهب الجنيه اليوم
|بيع 14,560 شراء 14,960
|الكيلو
|بيع 2,080,000 شراء 2,137,143
سعر الذهب عيار 18
سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بيع 1,560 وشراء 1,603.
سعر الذهب عيار 14
سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 14 بيع 1,213 وشراء 1,247.