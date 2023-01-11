عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب الآن في مصر

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

صعد سعر الذهب اليوم، الأربعاء 11-1-2023، مقابل الجنيه المصري، متأثرا بارتفاع سعر الذهب عالميا وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

txt

اشتروا بسرعة.. هبوط في سعر الذهب اليوم الأربعاء 11-1-2023

txt

سعر الدولار يقترب من 30 جنيها في البنوك

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 11 يناير 2023، ضمن نشرته الخدمية التي تشمل أيضا أسعار الدولار.

سعر الذهب عيار 24 

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم، الأربعاء، بيع 2,080 وشراء 2,137

سعر الذهب عيار 22

سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 بيع 1,907 وشراء 1,959

سعر الذهب عيار 21 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 سجل بيع 1,820 وشراء 1,870

 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,080 شراء 2,137
أسعار الذهب عيار 22بيع 1,907 شراء 1,959
أسعار الذهب عيار 21بيع 1,820 شراء 1,870
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,560 شراء 1,603
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,213 شراء 1,247
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,040 شراء 1,069
الاونصةبيع 64,688 شراء 66,465
سعر الجنيه الذهب الجنيه اليومبيع 14,560 شراء 14,960
الكيلوبيع 2,080,000 شراء 2,137,143

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بيع 1,560 وشراء 1,603.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 14 بيع 1,213 وشراء 1,247.

سعر الذهب اليوم سعر جرام الذهب اليوم سعر الذهب الان سعر الذهب عيار 21 الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتروا بسرعة نزل 520 جنيهًا| تراجع تاريخي في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

سعر الدولار يقترب من 30 جنيها في البنوك

معنديش مشكلة الجمهور يهاجمني عشانك| نص رسالة الخطيب لـ نجم الأهلي

بعد انتهاء عيد الميلاد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 11-1-2023

أسعار الذهب الآن في مصر

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ 7 أشهر عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

رسميًا.. تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص غدا

الأمر لا يحتاج إلى شرح.. فيفا يصدم محمود كهربا

موضوعات متعلقة

رسميًا.. تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص غدا

القومي للأجور: 2700 جنيه الحد الأدنى لمرتبات العاملين بالقطاع الخاص

شهادات الـ25% توجه ضربة قاسية للسوق السوداء.. وهذا سعر الدولار اليوم في البنوك

وزير البيئة الأسبق: التوصل لتوافق بشأن الخسائر والأضرار المناخية أهم مخرجات COP27 

بعد انتهاء عيد الميلاد.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 11 يناير 2023

بعد تراجع الأعلاف.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 11-1-2023 في الأسواق

أسعار البيض في الأسواق اليوم الأربعاء 11-1-2023

680 جنيهًا تراجعًا.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 11-1-2023

ترشيحاتنا

الرئيس الفلبيني يتجاهل الاتصالات الأوكرانية| تفاصيل

عالميا.. 60 ألف إصابة بسرطان عنق الرحم كل عام

كيفية صلاة الحاجة.. تعرف على فضلها في قضاء المصالح

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدني

يبكي بعد شرب الخمر ويشعر بالوحدة والأرق.. كيم يعاني لتحقيق أحلام شعبه

لو اللي جنبك مش لابس حزام الأمان هتدفع 300 جنيه.. تفاصيل القانون الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الواحدة بـ80 قرشا.. ما تأثير بيض السمان على خصوبة الرجل

حقيقة اختيار مي عمر من أجمل نساء العالم.. وتفوقها على ملكة جمال إسرائيل

عشبة سحرية تساعد في حمايتك من فقر الدم وأمراض القلب

تعرف على القائمة الكاملة لجوائز جولدن جلوب 2023 |فيديو وصور

فيديو

البسوا جواكت ثقيلة.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

دخلت فى نوبة ضحك.. شذى حسون: دعمت شيرين ضد حسام حبيب وفى الأخر رجعلته

مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه واستقرار الذهب | تفاصيل

بيض السمان متوفر بوزارة الزراعة بـ 80 قرشا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ