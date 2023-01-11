أسعار الذهب الآن في مصر

صعد سعر الذهب اليوم، الأربعاء 11-1-2023، مقابل الجنيه المصري، متأثرا بارتفاع سعر الذهب عالميا وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 11 يناير 2023، ضمن نشرته الخدمية التي تشمل أيضا أسعار الدولار.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم، الأربعاء، بيع 2,080 وشراء 2,137

سعر الذهب عيار 22

سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 بيع 1,907 وشراء 1,959

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 سجل بيع 1,820 وشراء 1,870

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,080 شراء 2,137 أسعار الذهب عيار 22 بيع 1,907 شراء 1,959 أسعار الذهب عيار 21 بيع 1,820 شراء 1,870 أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,560 شراء 1,603 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,213 شراء 1,247 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,040 شراء 1,069 الاونصة بيع 64,688 شراء 66,465 سعر الجنيه الذهب الجنيه اليوم بيع 14,560 شراء 14,960 الكيلو بيع 2,080,000 شراء 2,137,143

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بيع 1,560 وشراء 1,603.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 14 بيع 1,213 وشراء 1,247.