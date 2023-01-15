تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأحد

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر، بعد أن شهد ارتفاع كبير خلال الأيام القليلة الماضية، على مستوى جميع الأعيرة وفي كافة محالات الصاغة.

وشهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب ما بين صعود وهبوط من أكثر من شهر تقريبا.

أسعار الذهب

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات أمس، لتتخلى عن أعلى مستوياتها منذ مطلع مايو 2022.

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.13% أو ما يعادل 2.32 دولار لتصل إلى 1894.62 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 نحو 1835 جنيها متراجعا بنحو 115 جنيها عن أعلى مستوى له والذي بلغ حينها 1950 جنيها للجرام الواحد

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 2,074 جنيه بيع و 2,097 شراء

سعر الذهب اليوم عيار 22

وصل سعر الذهب اليوم عيار 22 إلى بيع 1,901 شراء 1,922

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,074 شراء 2,097 أسعار الذهب عيار 22 بيع 1,901 شراء 1,922 أسعار الذهب عيار 21 بيع 1,815 شراء 1,835 أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,556 شراء 1,573 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,210 شراء 1,223 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,037 شراء 1,049 الاونصة بيع 64,510 شراء 65,221 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 14,520 شراء 14,680 الكيلو بيع 2,074,286 شراء 2,097,143

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 قيمة 1815 جنيه للبيع و1835 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 بيع 1,556 شراء 1,573

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 سجل 1210 جنيه للبيع و1223 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب اليوم عيار 12 سجل 1,037 جنيه للبيع و1,049 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الذهب اليوم الاحد 15-1-2023 14,520 جنيه للبيع و 14,680 للشراء