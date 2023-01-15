تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأحد

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر، بعد أن شهد ارتفاع كبير خلال الأيام القليلة الماضية، على مستوى جميع الأعيرة وفي كافة محالات الصاغة.
وشهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب ما بين صعود وهبوط من أكثر من شهر تقريبا.
أسعار الذهب
وعالميا، تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات أمس، لتتخلى عن أعلى مستوياتها منذ مطلع مايو 2022.
وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.13% أو ما يعادل 2.32 دولار لتصل إلى 1894.62 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية.
سعر الذهب اليوم
وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 نحو 1835 جنيها متراجعا بنحو 115 جنيها عن أعلى مستوى له والذي بلغ حينها 1950 جنيها للجرام الواحد
سعر الذهب عيار 24
سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 2,074 جنيه بيع و 2,097 شراء
سعر الذهب اليوم عيار 22
وصل سعر الذهب اليوم عيار 22 إلى بيع 1,901 شراء 1,922
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,074 شراء 2,097
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 1,901 شراء 1,922
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 1,815 شراء 1,835
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 1,556 شراء 1,573
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,210 شراء 1,223
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,037 شراء 1,049
|الاونصة
|بيع 64,510 شراء 65,221
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 14,520 شراء 14,680
|الكيلو
|بيع 2,074,286 شراء 2,097,143
سعر الذهب عيار 21
سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 قيمة 1815 جنيه للبيع و1835 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 18
سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 بيع 1,556 شراء 1,573
سعر الذهب عيار 14
سعر الذهب عيار 14 سجل 1210 جنيه للبيع و1223 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 12
سعر الذهب اليوم عيار 12 سجل 1,037 جنيه للبيع و1,049 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجل سعر الذهب اليوم الاحد 15-1-2023 14,520 جنيه للبيع و 14,680 للشراء