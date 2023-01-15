عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأحد

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر، بعد أن شهد ارتفاع كبير خلال الأيام القليلة الماضية، على مستوى جميع الأعيرة وفي كافة محالات الصاغة.

وشهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب ما بين صعود وهبوط من أكثر من شهر تقريبا.

txt

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

txt

تخفيضات جديدة.. أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق والمنافذ

txt

بمقدم 70 ألف.. طرح جديد لوزارة الإسكان اليوم والحجز بالأسبقية

txt

أمام 6 عملات رئيسية .. توقعات مستقبل سعر الدولار ومراقبة السوق السوداء

أسعار الذهب

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات أمس، لتتخلى عن أعلى مستوياتها منذ مطلع مايو 2022.
وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.13% أو ما يعادل 2.32 دولار لتصل إلى 1894.62 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية.

 

سعر الذهب اليوم 

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 نحو 1835 جنيها متراجعا بنحو 115 جنيها عن أعلى مستوى له والذي بلغ حينها 1950 جنيها للجرام الواحد

سعر الذهب عيار 24 

سعر الذهب اليوم  عيار 24 نحو 2,074 جنيه بيع و 2,097  شراء

سعر الذهب اليوم عيار 22

وصل سعر الذهب اليوم عيار 22 إلى بيع 1,901 شراء 1,922

 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,074 شراء 2,097
أسعار الذهب عيار 22بيع 1,901 شراء 1,922
أسعار الذهب عيار 21بيع 1,815 شراء 1,835
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,556 شراء 1,573
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,210 شراء 1,223
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,037 شراء 1,049
الاونصةبيع 64,510 شراء 65,221
سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 14,520 شراء 14,680
الكيلوبيع 2,074,286 شراء 2,097,143

 

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 قيمة 1815 جنيه للبيع و1835 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 بيع 1,556 شراء 1,573

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 سجل 1210 جنيه للبيع و1223 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب اليوم عيار 12 سجل 1,037 جنيه للبيع و1,049 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجل سعر الذهب اليوم الاحد 15-1-2023   14,520 جنيه للبيع و 14,680 للشراء

سعر الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم سعر الذهب اليوم عيار 21 سعر جرام الذهب اليوم الذهب سعر الذهب الان سعر الجنيه الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابن سفاح| هل يحول عشيق قاتلة امها في بورسعيد إلى الجنايات؟

520 جنيهًا.. تراجع أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21 الآن

تراجع الدولار أمام الجنيه.. وأقل سعر الآن بالبنوك

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

مهدد بالاعتزال.. تفاصيل جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك

الكلام خلص.. سيف زاهر يكشف موقف الأهلي النهائي من ضم جاكسون موليكا

كريستو لاعب جيد.. الجلاصي يكشف عن فعل معلول بعد مباراة الأهلي والمصري

الأهلي مهدد بالهبوط للدرجة الرابعة بسبب كهربا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ألفت من المنوفية|تصاحبها أسطوانة الأكسجين 24 ساعة.. وتطالب بتوفير جهاز لتستطيع التحرك

سجل وصنع 24 هدفا.. أرقام إيبوكا صفقة الزمالك الجديدة بالميركاتو الشتوي

طلبت الطلاق| فيفى عبده تجهض جنينها لهذا السبب.. وتزوجت خمس مرات

ابن سفاح| هل يحول عشيق قاتلة امها في بورسعيد إلى الجنايات؟

الإعلام الكويتي: أهرامات مصر التاريخية تستعيد بريقها كوجهة للمعارض والفعاليات العالمية

استبعاد الزمالك.. قرار جديد من الكاف بشأن دوري السوبر الأفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتاخد علاج.. تناول هذا المشروب في الشتاء يحميك من الأمراض

لتنظيف النوافذ.. مقطع مرعب لامرأة على حافة مبنى شاهق|شاهد

إطلالة كاجوال.. ريم مصطفى تستعرض جمالها داخل السيارة| شاهد

خطوبة مصور وبلوجر تشعل السوشيال ميديا

فيديو

طريقة غريبة للغش.. كشف خدعة طالب هندسة في ورقة الامتحان.. فيديوجراف

فيفي عبده: طلبت الطلاق من جوزي بعد رحلة كينيا.. تفاصيل بالفيديو

شقيقتي طلبت مني حذفه|وفاء سالم تكشف رد فعل أقاربها على فيديو تعرضها للتحرش

البلدي بـ75 جنيهًا.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق وطرح لحوم بتخفيضات 30%|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ