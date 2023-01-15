كرتونة البيض بـ 79 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

أسعار الدواجن والبيض في المزارع والأسواق اليوم الأحد 15-11-2023.. أكد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد، أن الدواجن تعتبر أرخص بروتين حيواني لكل أفراد المجتمع، وأن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الدواجن.

وقال عبد العزيز السيد، إن الدولة ليست سبب المشكلة فى ارتفاع أسعار الدواجن، ولكن ارتفاع الأسعار ناتج عن الارتفاعات العالمية، لافتا إلى أن جميع المسئولين فى الدولة يريدون أن تنخفض الأسعار، ويكون سعر الدواجن مناسب للجميع.

سعر الدواجن اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن اليوم ضمن نشرته الخدمية التي يقدمها للمواطنين والتي تشمل أسعار الذهب وسعر صرف الدولار وجميع العملات بالإضافة إلى أسعار الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم.

أسعار الدواجن اليوم

أمس تم ضخ ما يقرب إلى 143 ألف طن منتجات أعلاف لسوق الدواجن خلال اليومين الماضيين، بعد ما أفرجت الموانئ عنها.

سعر الدواجن البيضاء في الأسوق

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء نحو 54 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك بـ58و60 جنيها للكيلو، بعد إضافة تكليف النقل وربح التاجر.

ووصلت أسعار الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء» لنحو 64 جنيها في المزارع لتصل إلى المستهلك بـ 69 جنيهًا للكيلو.

أما عن سعر الدواجن البلدي فوصل سعر الكيلو إلى 80 جنيهًا في الأسواق، واستقرت الدواجن الرومي عند 70 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الأوراك بين 56 جنيهًا للكيلو.

سعر الأجنحة وصل إلى 35 جنيها للكيلو.

وسعر البانيه بين 130 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر طبق الكبد والقوانص 45 جنيها .

الشيش طاووق وصل عند 100 جنيه.

سعر البيض اليوم في السوق

استقرت أسعار البيض في الأسواق اليوم بعد أن شهدت ارتفاعا بنحو 15 جنيها من أعلى مستوى لسعر طبق البيض، حيث جاءت كالتالي:

استقر سعر طبق البيض اليوم “البيض الأحمر” عند 80 جنيهًا للكرتونة لتصل إلى المستهلك بنحو 88 جنيها.

ووصل سعر البيض الأبيض إلى 79 جنيهًا للكرتونة لتصل إلى المستهلك بـ 85 جنيهًا .

أما البيض البلدي فسجّل 90 جنيهًا للطبق في المزرعة ليصل إلى الأسواق 98 جنيهًا.

سعر الكتكوت الابيض اليوم

ووصل سعر الكتكوت اليوم إلى 12 جنيها للكتكوت الواحد متراجعا بنحو جنيهين للكتكوت.