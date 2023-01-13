أمام 6 عملات رئيسية .. توقعات بمستقبل سعر الدولار ومراقبة السوق السوداء

شهدت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من التقلبات خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفع خلالها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ثم عاود الانخفاض.

وعالميا، تراجع مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.13% عند 102.12 نقطة، متجها إلى أسوأ أسبوع منذ 11 نوفمبر 2022.

مستقبل سعر الدولار مقابل الجنيه

وقال أحمد معطي خبير أسواق المال، أنه من الصعب جدا توقع رقم محدد لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن سعر الدولار يتحرك وفقا لسعر صرف مرن، على حسب العرض والطلب.

واستبعد أحمد معطي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تشهد الفترة القادمة قفزات كبيرة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

تحرير سعر الصرف

وأكد خبير أسواق المال، أن الإيرادات الدولارية جيدة جدا، لافتا إلى أن إيرادات قناة السويس تجاوزت الـ 8 مليار دولار، وارتفعت صادرات مصر من المحاصيل الزراعية والغاز الطبيعي وهذا استفادته منه مصر في الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث ارتفعت صادرات مصر إلى ما أعلى من 30 مليار دولار، وارتفعت أيرادات السياحة إلى ما أكثر من 10 مليار دولار.

وأشار إلى تحديث رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر الذي أكدت خلاله أن هناك تحرير سعر صرف مرن في مصر .

سعر الدولار في السوق السوداء

وأشار إلى أن الدولة المصرية استطاعت أن تسيطر بشكل كبير على الممارسات غير المشروعة الخاصة بسعر الدولار في السوق السوداء من خلال زيادة الرقابة على هذا الممارسات.

وأكد انه لن يكون هناك طفرات في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الزمنية القصيرة ومتوسطة بعدها سيكون هناك استقرار.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 29.50 جنيه للشراء و29.55 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار 29.50 للشراء و 29.60 جنيه للبيع.