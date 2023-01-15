سعر عيار 21 في محلات الصاغة اليوم 15-1-2023

وصل أشهر أعيرة الذهب في بداية تداولات اليوم الأحد الموافق 15-1-2023، إلي معدلات مستقرة مسجلا 1810 جنيها للبيع و 1840 جنيها للبيع وذلك بالنسبة لـ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا في محلات الصاغة.

وبحسب ما اعلنه موقع إيجيبت جولد برايس توداي المتخصص في تحديد سعر الذهب، عن أن المعدن الأصفر لم تتغير قيمه على مختلف محلات الصاغة أو الأسواق.

وجاءت أسعار الذهب بحسب الأعيرة في المتوسط وفقا لما حدده الموقع المتخصص حيث

عيار 14



ووصل سعر أقل أعيرة الذهب تداولا وانتشارا نحو نحو 1207 جنيها للبيع و 1227 جنيها للشراء وذلك بالنسبة لـ سعر عيار 14 الأقل قيمة بين الاعيرة المختلفة



استقرار الأسعار



استمر ثبات سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 15-1-2023؛ لدي محلات بيع المشغولات الذهبية دون تغيير يذكر.



عيار 18



أظهر سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة المختلفة نخو 1551 جنيها للبيع و 1577 جنيها للشراء



عيار 24



وصل سعر عيار 24 الأغلى فئة نحو 2069 جنيها للبيع و2103 جنيها للشراء



أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب نحو64.333 ألف جنيه للبيع و 65.4 ألف جنيه للشراء

كيلو الذهب



بلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.07 مليون جنيه للبيع و 2.102 ملين جنيه للشراء



سعر الجنيه الذهب



بلغ سعر الجنيه الذهب نحو14.48 ألف جنيه للبيع و 14.72 ألف جنيه للشراء



الذهب والمصنعية



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الذهب والاحتياطي



ويعد الذهب مكونا أساسي للاحتياطات النقدية فى العالم ومنها مصر ،يتكون الاحتياطي النقدي لمصر من احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي المختلف بالإضافة لعوائد القطاع السياحي والصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ورسوم العبور في قناة السويس.

محددات الذهب



يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، إذ تؤثر مجموعة من المحددات في سعر الذهب منها،.سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية



ويعد أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

الذهب في البورصات العالمية



وفقد الذهب في البورصة العالمية 0.13% من قيمته في تداولات أمس والتي تعد الأعلي خسارة منذ أوائل مايو الماضي، ليصل سعر الأوقية لـ 1895 دولارا.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.08% تعادل 1.55 دولار لتصل إلى 1897.35 دولار للأونصة.



كما هوت الفضة بنسبة 0.91% إلى 23.78 دولار للأوقية، ونزل البلاتين بنسبة 0.67% إلى 1072.5 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.18% إلى 1798.28 دولار.

للمتزوجين حديثا

وعلي سياق متصل نصح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ المقبلين على الزواج في مصر بشراء الذهب باعتباره تأمينا لمستقبلهم في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

أضاف في تصريحات له، أن سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأكثر انتشار يتأثر بقوي العرض والطلب وبعض المحددات العالمية خصوصا الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع سعر النفط عالميا.

ونصح “ نجيب” حديثي الزواج بشراء الذهب، لأنه قابل للزيادة، وبالتالي ينبغي الشراء علي وجه السرعة، موضحا أن سعر جرام الذهب في مصر ارتفع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، حيث وصل سعر الجرام إلى 2000 جنيه

تنويع المدخرات

وقال محللون إنه ينبغي علي المستهلكين تنويع مدخراتهم ويضعون جزء بالذهب وجزء بالعقارات جزء بالدولار وأن يكون هناك تنوع .

وأضاف المحللون أنه من الجيد أن نوجه الناس بشراء الذهب لأن السوق به حالة من التذبذب ولايمكن التوقع بما سيحدث لأن السوق المحلي للذهب كان منفصل في الفترة الماضية عن السوق العالمي وكان السعر في السوق المحلي في انخفاض ولكن في السوق العالمي كان يرتفع.

كما أن سعر الذهب يتوقف على ثلاث عوامل الأول هو سعر الذهب في البورصة العالمية ثانيا وسعر صرف الدولار في البورصة المحلية، إضافة للعرض والطلب، وكان هناك حوالي 255 مليار جنيه تم وضعهم في الشهادات التي طرحت مؤخرا، ولكن معدل التضخم يأكل من قيمة الفائدة فقيمة المال يقل.

ويعد الاستثمار في الذهب شيء جيد وأن الاستثمار في الذهب ليس استثمار وإنما حفظ ومخزون للقيمة ومكسبه ليس مكسب بل تعويض لمعدل التضخم الذي يزيد في الأسعار والميزة الأخرى للذهب أن المبالغ البسيطة يمكن شراء بها الذهب بعكس العقارات التي تحتاج أموالا ضخمة والميزة الثالثة للذهب أنه يمكن بيعه في أي وقت والحصول على المال بعكس الاستثمارات الباقية.

