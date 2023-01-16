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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب يواصل الانخفاض فى مصر اليوم الاثنين 16-1-2023

انخفاض أسعار الذهب
انخفاض أسعار الذهب فى مصر

انخفض سعر الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين بقيمة 5 جنيهات فى الجرام الواحد مقارنة بسعر نهاية تعاملات أمس الأحد.

ونرصد خلال السطور التالية سعر الذهب محليا خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 16 يناير 2023 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.


عيار 24 الأعلى سعرا

ووصل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 2086جنيها مقارنة 2091 ختام تعاملات أمس الأحد    .

الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات  اليوم الاثنين نحو1912جنيها .


عيار 21 الأشهر تداولا

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1825جنيها مقارنة 1890 جنيها سعر إغلاق أمس  .

 

سعر الذهب عيار 18

وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1564جنيها  .

سعر الذهب عيار 18 


سعر جرام الذهب عيار 14


وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين نحو1217جنيها.

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سعر جرام 12 الأقل سعرا

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الاثنين نحو 1043جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين نحو 14600جنيها.


سعر كيلو الذهب

وصل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين نحو 2 مليون جنيه

 

أسعار الذهب عالميا

فيما استقرت أسعار الذهب العالمية عند سعر إغلاق البورصة العالمية الجمعة الماضية عند 1922دولار للأوقية.

أسعار الذهب عالميا 

وعلى المستوي المحلي ترتبط أسعار الذهب في مصر بأسعار صرف الدولار الأمريكي

 

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا:

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.


اختلاف أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويعد الذهب مكونا أساسي للاحتياطات النقدية فى العالم ومنها مصر ،يتكون الاحتياطي النقدي لمصر من احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي المختلف بالإضافة لعوائد القطاع السياحي والصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ورسوم العبور في قناة السويس.

 

سعر الذهب سعر الذهب عيار 18 الجنيه الذهب أوقية الذهب اليوم الأثنين

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