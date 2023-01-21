نزل 520 جنيهًا... تراجع قوى في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

هبطت أسعار الذهب اليوم بعد تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأربعاء الماضي حول توفير العملة الصعبة والافراج عن بضائع بالمليارات، ما يؤكد تحسن وضع الدولة المالي وتعافي الاقتصاد.

هبوط الذهب

وفقد سعر الجنيه الذهب 520 جنيها من قيمته التي سجلها السبت الماضي 14 يناير إذ سجّل حينها 14800 جنيه، فيما هبط 920 جنيها مقارنة بالخميس 15 ديسمبر حيث سجّل 15200 جنيه حينها، واليوم 14,280 جنيها.

وهبط الذهب، بعد طرح شهادات الـ 25 % في بنكي مصر والأهلي، وكذلك بيان البنك المركزي حول تدبير العملة الصعبة وحديث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن استقرار الوضع الاقتصادي وكلمة الرئيس السيسي الخميس الماضي والتي طمأنت المصريين بشأن توافر الدولار.

وتراجع سعر الجرام عيار 14 إلى ما دون 1200 جنيه لأول مرة منذ عدة أيام بعدما تخطى 1300 في وقت سابق.

وسجلت أسعار المعدن النفيس أعلى مستوى لها الأربعاء 11 يناير 2023 وهي 1950 جنيها لعيار 21 بدون مصنعية، لتسجل اليوم 1765 جنيها بتراجع نحو 185 جنيها.

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بيان البنك المركزي

وتأثر المعدن ببيان البنك المركزي المصري الذي صدر الأسبوع المنقضي تحديدا الاثنين الماضي، والذي أكد فيه إن سوق الصرف في مصر شهد حراكًا إيجابيًا كبيرًا منذ يوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2023، حيث ارتفع سعر الدولار إلى 32 جنيهًا، قبل أن يبدأ السعر في الهبوط.

وكشف البنك المركزي في بيانه ، عن عدة مؤشرات إيجابية متعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، ومن قطاع السياحة.

البنك المركزي

وصد البنك لأول مرة عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، منذ يوم الأربعاء 11 يناير الماضي، بمبالغ تخطت الـ952 مليون دولار أمريكي.

195 جنيها

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجّل 1765 جنيها كحد أدني بدون مصنعية بفارق 185 جنيها دفعة واحدة عن أعلى سعر وهو 1950 جنيها.

وتراجع سعر الجرام اليوم السبت عيار 24 : 2,040 جنيها دون مصنعية، فيما تراجع عيار 21 اليوم مقارنة بأعلى سعر ليسجّل 1,765 جنيها للجرام الواحد للبيع كأقل سعر مقارنة بـ 1950 جنيهًا للشراء في الأربعاء 11 يناير، كما سجّل أقل الأعيرة وهو عيار 12: 1,009 جنيهات للبيع ، وعيار 14 سجّل 1,177 جنيهًا للبيع.

ووصل سعر الذهب عيار 14: 1300 جنيه في وقت سابق، بينما سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم : 1,513 جنيها للبيع، ولذك بعد إصدار الشهادات ذات العائد 25 % ببنكي الأهلي ومصر، كما تأثرت أسعار الأصفر برفع البنك المركزي الفائدة 300 نقطة أساس.

اشتروا بسرعة

وكان نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، قد قبل عدة أيام نصيحة هامة للمواطنين في تصريحات تليفزيونية قائلا،:"أنصح المقبل على الزواج بشراء الذهب، لأنه قابل للزيادة، وأقول لهم روحوا اشتروا بسرعة".

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أسعار الذهب عالميًا

واستقرت العقود الفورية على المستوى العالمي للمعدن، لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1,926.22 بعد 1,932 دولارا أمس، بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت عقود الذهب الفورية استقرارا ملحوظًا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، 1,926.22 دولارًا .

أسعار الذهب في مصر

ونرجع لمحلات الصاغة في مصر مرة آخرى، سجلت أسعار الذهب اليوم السبت تراجعا ، وسجّل الجرام عيار 24 : 2,040 جنيها بعد ما تخطى 2200 جنيه في وقت سابق بدون مصنعية.

واستقر سعر عيار 21 ليسجل 1,765 جنيها للبيع اليوم، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر2022، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر في نفس السنة.

الذهب

لا يفوتك:

وسجل عيار 24 مبلغ 2,040 جنيهًا للشراء بعد 2225 جنيهًا كحد أقصى، وسجل عيار 21 بين 1,765 - 1,785 جنيها بعد 1950 جنيها الأربعاء 11 يناير ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1,513 جنيهات و 1,530 جنيهًا.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويتطلع الشباب المقبل على الزواج الى معرفة الأسعار يوميا ، وكذلك المصريين بشكل عام مقارنة بالمعادن الأخرى، وكذلك اللذين يرغبون في حفظ أموالهم، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1785 جنيها.

وكانت أسعار الذهب صعدت عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق بداية من فبرابر 2022 ، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو2022، ليتخطاه الأربعاء 11 يناير 2023 مسجلا أعلى مستوى محليا وهو 1950 جنيها.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر إلى 1785 جنيها اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو 2022.

وكان سعر عيار 21 للجرام الواحد سجل في العام 2021 أقل من 1000 جنيه، حيث وصل 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما هبط ليسجل سجل سعر عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيهًا و750 جنيها في 31 مارس 2021.

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

المستثمرين والشباب والتجار يرغبون يوميًا في معرفة سعر الذهب و أعيرته المختلفة وكذلك سعر الجرام في مصر اليوم السبت ، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1785 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم السبت في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت : 2,040 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت عيار 21 : 1785 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم السبت عيار 18 : 1,530 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم السبت عيار 14 : 1,190 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت عيار 24 : 14280 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم السبت عيار 24 : 1926 دولارا.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتمتلئ محركات البحث يوميا بـ أسعار الذهب اليوم بالمصنعية والدمغة والتي تكون مختلفة من مكان لأخر، ويتوقف هذا الاختلاف على معاملات محلات الصاغة وكل تاجر وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها بالجرام وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

الذهب

ويتغير سعر المصنعية والدمغة والضريبة في محلات الصاغة والتي تضاف للمشغولات بأشكالها ، فتكون مختلفة من محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة المختلطة مع الذهب قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن والسبائك.