تراجع حاد في عيار 21 الآن|مفاجأة بسعر الذهب بعد هبوطه 210 جنيهات

استمرت أسعار الذهب اليوم في التراجع لتصل إلى أقل نقطة لها خلال 10 أيام على خلفية تصريحات رئيس الوزراء أول أمس حول توفير العملة الصعبة والافراج عن بضائع بالمليارات، والتي تحمل مؤشرات تطمئن المصريين على توافر العملة الصعبة وتعافي الاقتصاد.

وسجلت أسعار المعدن النفيس أعلى مستوى لها الأربعاء 11 يناير 2023 وهي 1950 جنيها لعيار 21 بدون مصنعية، لتسجل اليوم 1740 جنيها بتراجع نحو 210 جنيهات.

هبوط الذهب

وشهد سعر الجنيه هبوطًا قدره 640 جنيها مقارنة بأسعار أول الأسبوع السبت الماضي 13 يناير والتي سجّل حينها 14800 جنيه، فيما هبط 1040 جنيها مقارنة بالخميس 15 ديسمبر حيث سجّل 15200 جنيه حينها، واليوم 14,160 جنيه.

وتراجع الذهب ، بعد طرح شهادات الـ 25 % في بنكي مصر والأهلي، وكذلك بيان البنك المركزي حول تدبير العملة الصعبة وحديث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن استقرار الوضع الاقتصادي.

وتراجع سعر الجرام عيار 14 إلى ما دون 1200 جنيه لأول مرة منذ عدة أيام بعدما تخطى 1300 في وقت سابق.

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الحق اشتري| تراجع في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

بيان البنك المركزي

وأصدر البنك المركزي المصري بيانا الأسبوع المنقضي تحديدا الاثنين الماضي، قال فيه إن سوق الصرف في مصر شهد حراكًا إيجابيًا كبيرًا منذ يوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2023، حيث ارتفع سعر الدولار إلى 32 جنيهًا، قبل أن يبدأ السعر في الهبوط.

وبين البنك المركزي في بيانه الرسمي عن عدة مؤشرات إيجابية متعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، ومن قطاع السياحة.

البنك المركزي

وكشف البنك لأول مرة عن رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، منذ يوم الأربعاء 11 يناير الماضي، بمبالغ تخطت الـ952 مليون دولار أمريكي.

195 جنيها

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجّل 1740 جنيها كحد أدني بدون مصنعية بفارق 210 جنيهات دفعة واحدة عن أعلى سعر وهو 1950 جنيها.

وتراجع سعر الجرام اليوم الجمعة عيار 24 : 2,023 جنيها دون مصنعية، وهبط عيار 21 اليوم مقارنة بأعلى سعر ليسجّل 1,740 جنيها للجرام الواحد كأقل سعر مقارنة بـ 1950 جنيهًا للشراء في الأربعاء 11 يناير بفارق 210 جنيهات، كما سجّل أقل الأعيرة وهو عيار 12 ٌل من ألف جنيه للبيع، وعيار 14 سجّل 1,160 جنيهًا للبيع.

ووصل سعر الذهب عيار 14: 1300 جنيه في وقت سابق، بينما سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم : 1,491 جنيهات للبيع، ولذك بعد إصدار الشهادات ذات العائد 25 % ببنكي الأهلي ومصر، كما تأثرت أسعار المعدن النفيس برفع البنك المركزي الفائدة 300 نقطة أساس.

اشتروا بسرعة

وقدم نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، نصيحة هامة للمواطنين قبل أيام في تصريحات تليفزيونية قائلا،:"أنصح المقبل على الزواج بشراء الذهب، لأنه قابل للزيادة، وأقول لهم روحوا اشتروا بسرعة".

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أسعار الذهب عالميًا

واستقرت العقود الفورية على المستوى العالمي للمعدن، لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1,932 دولارا، بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت عقود الذهب الفورية استقرارا ملحوظًا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، 1,932.96 دولارًا .

أسعار الذهب في مصر

وفي مصر مرة آخرى، سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة تراجعا ، وسجّل الجرام عيار 24 : 2,023 جنيها بعد ما تخطى 2200 جنيه في وقت سابق بدون مصنعية.

واستقر سعر عيار 21 ليسجل 1,740 جنيها للبيع اليوم، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر2022، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر في نفس السنة.

الذهب

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وسجل عيار 24 مبلغ 2,023 جنيهًا للشراء بعد 2225 جنيهًا كحد أقصى، وسجل عيار 21 بين 1,740 - 1,770 جنيها بعد 1950 جنيها الأربعاء 11 يناير ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1,491 جنيهات و 1,517 جنيهًا.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويهتم الكثير بشكل يومي خاصة الشباب المقبل على الزواج بمعرفة الأسعار يوميا ، وكذلك المصريين بشكل عام مقارنة بالمعادن الأخرى، وكذلك اللذين يرغبون في حفظ أموالهم، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1770 جنيها.

وارتفعت أسعار الذهب عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق بداية من فبرابر 2022 ، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو2022، ليتخطاه الأربعاء 11 يناير 2023 مسجلا أعلى مستوى محليا وهو 1950 جنيها.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر إلى 1770 جنيها اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو 2022.

وكان سعر عيار 21 للجرام الواحد سجل في العام 2021 أقل من 1000 جنيه، حيث وصل 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما هبط ليسجل سجل سعر عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيهًا و750 جنيها في 31 مارس 2021.

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويرغب الملايين منهم المستثمرين والشباب والتجار يوميًا بمعرفة سعر الذهب و أعيرته المختلفة وكذلك سعر الجرام في مصر اليوم الجمعة ، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1770 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الجمعة في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة : 2,023 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة عيار 21 : 1770 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الجمعة عيار 18 : 1,491 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الجمعة عيار 14 : 1,180 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة عيار 24 : 14160 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الجمعة عيار 24 : 1932 دولارا.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

ويبحث الكثير عبر محركات البحث يوميا عن أسعار الذهب اليوم الجمعة بالمصنعية والتي تكون مختلفة من مكان لأخر، ويعود هذا التغير إلى معاملات محلات الصاغة وكل تاجر وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها بالجرام وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

الذهب

وعن سعر المصنعية والدمغة والضريبة في محلات الصاغة والتي تضاف للمشغولات ، فتكون مختلفة من محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة المختلطة مع الذهب قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن والسبائك.