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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قد يتخطى 2000 جنيه..الغرف التجارية تكشف مفاجأة في التوقعات لأسعار الذهب |فيديو

الذهب
الذهب

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بـ الغرفة التجارية، أن الذهب يشهد حاليا ارتفاعا عالميا، على الرغم أنه كان بشهري نوفمبر وديسمبر وصل لمستويات متدنية، وصلت إلى 1600 دولار للأوقية.


وأوضح هاني ميلاد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "الحدث اليوم"، أن هناك احتمالات أن تتخطى أوقية الذهب 2000 دولار، مؤكدا أن تلك المؤشرات نعرف من خلالها توجهات الذهب.


وأشار رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إلى أن ارتفاع سعر الدولار يساهم في ارتفاع سعر الذهب، مؤكدا أن مصنعية الذهب تمثل الأجور ومدخلات الإنتاج ومصاريف العمالة، ولكن نعمل على تقديم مبادرات في أحيان كثيرة، ونجعل المصنعية متدنية، بالرغم من ارتفاعات الذهب.

 سعر الذهب

وقال إن سعر الذهب لـ عيار 21  وصل إلى 1800 جنيه ، وقد يتخطى 2000 جنيه، بينما الفضة شهدت بعض الارتفاعات ووصلت إلى 26 جنيه، وصل الجرام لـ 26 جنيها، بعد أن كانت بـ 25 جنيها.

ولفت هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إلى أن الذهب هي الهدية القيمة التي يقدمها العريس لعروسته، مشيرا إلى أن الذهب يمثل قيمة، في حالة بيعه يمثل ربح ويغطي أي مصاريف.

 

الذهب الغرفة التجارية هاني ميلاد مصنعية الذهب الفضة شعبة الذهب

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