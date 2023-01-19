الذهب يواصل تراجعه محليًا وعيار 21 يسجل 1770 جنيهًا

واصلت أسعار الذهب تراجعها بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، على الرغم من الارتفاعات الطفيفة للأوقية بالبورصة العالمية، وذلك بفعل التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة لنحو 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل يومي 31 يناير والأول من فبراير، وذلك بعد أظهرت بيانات أسعار المستهلك تراجع معدلات التضخم إلى 6.5٪ في ديسمبر الماضي.

ومن المتوقع أن يعزز خفض أسعار الفائدة، من تجاوز أسعار الذهب مستوى 2000 دولار للأوقية في عام 2023.

وفي العام الماضي، رفع الفيدرالى الأمريكي أسعار الفائدة نحو سابع مرات، منها 4 مرات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس، وشملت الزيادة أشهر مارس ومايو ويونيو ويوليو، وسبتمبر، ونوفمبر، وديسمبر، وقبل حملة التشديد النقدي كان سعر الفائدة في مارس في نطاق 0.25% إلى 0.50%، لتترواح الان فى نطاق بين 4.25 % و4.5 %، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا في 2022، حيث افتتحت الأوقية تعاملات العام عند مستوى 1828 دولارًا، ولامست مستوى 2069 دولارًا فى 8 مارس الماضى، كأعلى مستوى لها فى العام، واختتمت التعاملات عند مستوى 1826 دولارا.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لاحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، ومقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1770 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 7 دولارات، لتسجل نحو 1910 دولارات.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2023 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1517 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1180 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 14160 جنيهًا.

لفت، إمبابي، إلى أن أسعار الذهب تتخذ مسارًا هابطًا في نطاق ضيق بالأسواق المحلية، على الرغم من الارتفاعات الطفيفة بالبورصة العالمية، وذلك بفعل تحركات سعر صرف الدولار بالسوق الموازية.

تابع، وتراجعت أسعار الذهب بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند مستوى 1790 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1780 جنيهًا، بينما افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1912 دولارًا واختتمت التعاملات عند مستوى 1903 دولارات.