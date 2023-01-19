نزل عن 1200 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد مؤتمر رئيس الوزراء وعيار 21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس تراجعا لتصل إلى أقل نقطة لها في أسبوع على خلفية تصريحات رئيس الوزراء أمس حول توفير العملة الصعبة والافراج عن بضائع بالمليارات، والتي تحمل مؤشرات تطمئن المصريين على توافر العملة الصعبة وتعافي الاقتصاد.

يأتي ذلك بعدما وصلت أسعار المعدن أعلى مستوى الأربعاء 11 يناير 2023 وهي 1950 جنيها لعيار 21 بدون مصنعية.

كما دعم تراجع الذهب ، تراجع سعره عالميا وطرح شهادات الـ 25 % في بنكي مصر والأهلي، وكذلك بيان البنك المركزي حول تدبير العملة الصعبة.

وتراجع سعر الجرام عيار 14 إلى دون 1200 جنيه لأول مرة منذ عدة أيام بعدما تخطى 1300 في وقت سابق.

هبوط الذهب

وشهد سعر الجنيه هبوطًا قدره 600 جنيه مقارنة بأسعار السبت الماضي 13 يناير والتي سجّل حينها 14800 جنيه، فيما هبط 1000 جنيه مقارنة بالخميس 15 ديسمبر حيث سجّل 15200 جنيه حينها، واليوم 14,200 جنيه.

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سعر الذهب اليوم في مصر والدول العربية

بسبب تراجع الدولار بشكل كبير.. انخفاض في أسعار الذهب عالميا

بيان البنك المركزي

وأصدر البنك المركزي المصري بيانا الاثنين الماضي، قال فيه إن سوق الصرف المصري شهد حراكًا إيجابيًا كبيرًا منذ يوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2023، حيث ارتفع سعر الدولار إلى 32 جنيهًا، قبل أن يبدأ السعر في الهبوط.

وبين البنك المركزي في بيانه الرسمي عن عدة مؤشرات إيجابية متعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، ومن قطاع السياحة.

البنك المركزي

وكشف البنك لأول مرة عن رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، منذ يوم الأربعاء 11 يناير الماضي، بمبالغ تخطت الـ952 مليون دولار أمريكي.

وكشفت المؤشرات عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية، حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ 20 ضعفًا مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرا.

195 جنيها

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجّل 1755 جنيها كحد أدني بدون مصنعية بفارق 195 جنيها دفعة واحدة عن أعلى سعر وهو 1950 جنهيا.

وتراجع سعر الجرام اليوم الخميس عيار 24 : 2,029 جنيها دون مصنعية، وهبط عيار 21 اليوم مقارنة بأعلى سعر ليسجّل 1,755 جنيها للجرام الواحد كأقل سعر مقارنة بـ 1950 جنيهًا للشراء في الأربعاء 11 يناير بفارق 195 جنيهًا، كما سجّل أقل الأعيرة وهو عيار 12 : 1,003 جنيهات للبيع، وعيار 14 سجّل 1,170 جنيهًا للبيع.

ووصل سعر الذهب عيار 14 1300 جنيه في وقت سابق، بينما سجّل سعر الجرام عيار 18: 1,504 جنيهات للبيع، ولذك بعد إصدار الشهادات ذات العائد 25 % ببنكي الأهلي ومصر، كما تأثرت أسعار المعدن النفيس برفع البنك المركزي الفائدة 300 نقطة أساس.

اشتروا بسرعة

ونصح نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، المواطنين قبل أيام في تصريحات تليفزيونية قائلا : "أنصح المقبل على الزواج بشراء الذهب، لأنه قابل للزيادة، وأقول لهم روحوا اشتروا بسرعة".

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أسعار الذهب عالميًا

وتراجعت العقود الفورية على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1904 دولارات، بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية وصلت إلى 1920 دولارا.

وسجّلت عقود الذهب الفورية هبوطا ملحوظًا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، 1,904.67 دولارًا .

أسعار الذهب في مصر

وإلى التعاملات في محلات الصاغة بمصر، سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس تراجعا ، وسجّل الجرام عيار 24 : 2,029 جنيها بعد ما تخطى 2200 جنيه في وقت سابق بدون مصنعية.

واستقر سعر عيار 21 ليسجل 1,755 جنيها للبيع اليوم، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر2022، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر في نفس السنة، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,521 جنيها للشراء، فيما وصل سعر الجرام عيار 14 : 1,183 جنيها للشراء.

الذهب

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وسجل عيار 24 مبلغ 2,029 جنيهًا للشراء بعد 2225 جنيهًا كحد أقصى، وسجل عيار 21 بين 1,755 - 1,775 جنيها بعد 1950 جنيه الأربعاء 11 يناير ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1,504 جنيهات و 1,521 جنيهًا.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

اما عن المقبلون على الزواج من الشباب فيهتمون بمعرفة الأسعار يوميا ، وكذلك والمصريين بشكل عام مقارنة بالمعادن الأخرى، وكذلك اللذين يرغبون في حفظ أموالهم، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1775 جنيها.

وزادت أسعار الذهب عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق بداية من فبرابر 2022 ، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو2022، ليتخطاه الأربعاء 11 يناير 2023 مسجلا أعلى مستوى محليا وهو 1950 جنيها.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر إلى 1775 جنيها اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو 2022.

ووصل سعر عيار 21 للجرام الواحد في العام 2021 أقل من 1000 جنيه، حيث وصل 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما هبط ليسجل سجل سعر عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيهًا و750 جنيها في 31 مارس 2021.

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويهتم الكثير من الراغبين في حفظ أموالهم بتحويلها إلى الذهب والمستثمرين والشباب والتجار يوميًا سعر الذهب و أعيرته المختلفة وكذلك سعر الجرام في مصر اليوم الخميس ، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1775 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الخميس في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس : 2,029 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس عيار 21 : 1775 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس عيار 18 : 1,521 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس عيار 14 : 1,183 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس عيار 24 : 14200 جنيه

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الخميس عيار 24 : 1904 دولارات.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتكون أسعار الذهب اليوم الخميس خاصة المشغولات بالمصنعية مختلفة من مكان لأخر، ويعود هذا التغير إلى معاملات محلات الصاغة وكل تاجر وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها بالجرام وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

الذهب

ويتغير سعر المصنعية والدمغة والضريبة في محلات الصاغة ، وكذلك من محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة المختلطة مع الذهب قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن والسبائك.