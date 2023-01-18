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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر والدول العربية

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

تراجعت أسعار الذهب، من أعلى مستوياتها في أكثر من 8 أشهر، على أمل أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة.

ينشر موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم في مصر وعدد من الدول العربية، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أسعار صرف العملات أمام الجنيه على رأسها سعر الدولار اليوم.

سعر الذهب اليوم في مصر 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,034 شراء 2,057
أسعار الذهب اليوم عيار 22بيع 1,865 شراء 1,886
سعر الذهب اليوم عيار 21بيع 1,780 شراء 1,800
سعر الذهب عيار 18بيع 1,526 شراء 1,543
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,187 شراء 1,200
سعر الذهب عيار 12بيع 1,017 شراء 1,029
الاونصةبيع 63,266 شراء 63,977
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 14,240 شراء 14,400
الكيلوبيع 2,034,286 شراء 2,057,143

أسعار الذهب في الكويت اليوم

الوحدةدينار كويتىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 2418.75 دينار$61.41
سعر الذهب عيار 2217.19 دينار$56.30
اسعار الذهب عيار 2116.40 دينار$53.74
اسعار الذهب عيار 1814.06 دينار$46.06
سعر الذهب عيار 1410.94 دينار$35.83
سعر الذهب عيار 129.37 دينار$30.71
اسعار أوقية الذهب583.07 دينار$1,910
اسعار جنيه الذهب131.24 دينار$429.91
اسعار كيلو الذهب18,748 دينار$61,415

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

الوحدةسعر الذهب بالدرهم الاماراتي
سعر الذهب عيار 24237.25
أسعار الذهب عيار 22217.50
سعر الذهب  عيار 21207.75
سعر الذهب عيار 18178.00
سعر الذهب عيار 14138.50
عيار 12118.50
الاونصة7,384
سعر الجنيه الذهب اليوم1,662
الكيلو237,429

أسعار الذهب في السعودية اليوم

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24230.66 ريال$61.41
سعر الذهب عيار 22211.44 ريال$56.30
اسعار الذهب عيار 21201.83 ريال$53.74
اسعار الذهب عيار 18173.00 ريال$46.06
سعر الذهب عيار 14134.55 ريال$35.83
سعر الذهب عيار 12115.33 ريال$30.71
اسعار أوقية الذهب7,173 ريال$1,910
اسعار جنيه الذهب1,615 ريال$429.91
اسعار كيلو الذهب230,658 ريال$61,415

أسعار الذهب في البحرين اليوم

الوحدةدينار بحرينىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 2423.15 دينار$61.41
سعر الذهب عيار 2221.22 دينار$56.30
اسعار الذهب عيار 2120.26 دينار$53.74
اسعار الذهب عيار 1817.36 دينار$46.06
سعر الذهب عيار 1413.51 دينار$35.83
سعر الذهب عيار 1211.58 دينار$30.71
اسعار أوقية الذهب720.01 دينار$1,910
اسعار جنيه الذهب162.06 دينار$429.91
اسعار كيلو الذهب23,151 دينار$61,415

 

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