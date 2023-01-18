سعر الذهب اليوم في مصر والدول العربية

تراجعت أسعار الذهب، من أعلى مستوياتها في أكثر من 8 أشهر، على أمل أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة.

ينشر موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم في مصر وعدد من الدول العربية، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أسعار صرف العملات أمام الجنيه على رأسها سعر الدولار اليوم.

سعر الذهب اليوم في مصر

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,034 شراء 2,057 أسعار الذهب اليوم عيار 22 بيع 1,865 شراء 1,886 سعر الذهب اليوم عيار 21 بيع 1,780 شراء 1,800 سعر الذهب عيار 18 بيع 1,526 شراء 1,543 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,187 شراء 1,200 سعر الذهب عيار 12 بيع 1,017 شراء 1,029 الاونصة بيع 63,266 شراء 63,977 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 14,240 شراء 14,400 الكيلو بيع 2,034,286 شراء 2,057,143

أسعار الذهب في الكويت اليوم

الوحدة دينار كويتى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 18.75 دينار $61.41 سعر الذهب عيار 22 17.19 دينار $56.30 اسعار الذهب عيار 21 16.40 دينار $53.74 اسعار الذهب عيار 18 14.06 دينار $46.06 سعر الذهب عيار 14 10.94 دينار $35.83 سعر الذهب عيار 12 9.37 دينار $30.71 اسعار أوقية الذهب 583.07 دينار $1,910 اسعار جنيه الذهب 131.24 دينار $429.91 اسعار كيلو الذهب 18,748 دينار $61,415

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

الوحدة سعر الذهب بالدرهم الاماراتي سعر الذهب عيار 24 237.25 أسعار الذهب عيار 22 217.50 سعر الذهب عيار 21 207.75 سعر الذهب عيار 18 178.00 سعر الذهب عيار 14 138.50 عيار 12 118.50 الاونصة 7,384 سعر الجنيه الذهب اليوم 1,662 الكيلو 237,429

أسعار الذهب في السعودية اليوم

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 230.66 ريال $61.41 سعر الذهب عيار 22 211.44 ريال $56.30 اسعار الذهب عيار 21 201.83 ريال $53.74 اسعار الذهب عيار 18 173.00 ريال $46.06 سعر الذهب عيار 14 134.55 ريال $35.83 سعر الذهب عيار 12 115.33 ريال $30.71 اسعار أوقية الذهب 7,173 ريال $1,910 اسعار جنيه الذهب 1,615 ريال $429.91 اسعار كيلو الذهب 230,658 ريال $61,415

أسعار الذهب في البحرين اليوم