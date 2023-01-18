نزل 400 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة بعد بيان البنك المركزي وعيار21 الآن مفاجأة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء ، مقارنة بأسعار أمس وكذلك الأربعاء الماضي 11 يناير 2023 التي سجلت الأعلى في تاريخها وهي 1950 جنيهًا لعيار 21 بدون مصنعية، بعد طرح شهادات الـ 25 % في بنكي مصر والأهلي، وكذلك بعد بيان البنك المركزي.

هبوط الذهب

وشهد سعر الجنيه هبوطًا قدره 400 جنيه مقارنة بأسعار السبت الماضي 13 يناير والتي سجّل حينها 14800 جنيه، فيما هبط 800 جنيه مقارنة بالخميس 15 ديسمبر حيث سجّل 15200 جنيه حينها، واليوم 14,400 جنيه.

بيان البنك المركزي

وأصدر البنك المركزي المصري بيانا قال فيه إن سوق الصرف المصري شهد حراكًا إيجابيًا كبيرًا منذ يوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2023، حيث ارتفع سعر الدولار إلى 32 جنيهًا، قبل أن يبدأ السعر في الهبوط.

وكشف البنك المركزي في بيانه عن عدة مؤشرات إيجابية متعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، ومن قطاع السياحة.

البنك المركزي

وبحسب البيان ، رصد البنك عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، منذ يوم الأربعاء الماضي، بمبالغ تخطت الـ952 مليون دولار أمريكي.

وكشفت المؤشرات بحسب بيان البنك عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية، حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ 20 ضعفًا مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجّل 1,780 جنيها كحد أدني بدون مصنعية بفارق 170 جنيها دفعة واحدة عن أعلى سعر.

وتراجع سعر الجرام اليوم الأحد عيار 24 : 2,057 جنيها دون مصنعية، وهبط عيار 21 اليوم مقارنة بأعلى سعر ليسجّل 1,780 جنيها للجرام الواحد كأقل سعر مقارنة بـ 1950 جنيهًا للشراء في الأربعاء 11 يناير بفارق 170 جنيهًا، كما سجّل أقل الأعيرة وهو عيار 12 : 1,017 جنيهًا للبيع، وعيار 14 سجّل 1,187 جنيهًا للبيع.

وكان سعر الذهب عيار 14 تخطى 1300 جنيه في وقت سابق، بينما سجّل سعر الجرام عيار 18: 1,526 جنيهًا للبيع، ولذك بعد إصدار الشهادات ذات العائد 25 % ببنكي الأهلي ومصر، كما تأثرت أسعار المعدن النفيس برفع البنك المركزي الفائدة 300 نقطة أساس.

اشتروا بسرعة

وكان نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، قال في تصريحات تليفزيونية: "أنصح المقبل على الزواج بشراء الذهب، لأنه قابل للزيادة، وأقول لهم روحوا اشتروا بسرعة".

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أسعار الذهب عالميًا

وتراجع السعر على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1908 دولارات، بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية وصلت إلى 1920 دولارا.

وسجّلت عقود الذهب الفورية هبوطا ملحوظًا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، 1,915.36 دولارًا .

أسعار الذهب عالميًا

أسعار الذهب في مصر

ونعود مجددا إلى التعاملات في مصر، سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء تراجعا ، وسجّل الجرام عيار 24 : 2,057 جنيها بعد ما تخطى 2200 جنيه في وقت سابق بدون مصنعية.

واستقر سعر عيار 21 ليسجل 1,780 جنيها للبيع اليوم، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر2022، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر في نفس السنة، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,543 جنيها للشراء، فيما وصل سعر الجرام عيار 14 : 1,200 جنيه للشراء.

صندوق استثمار للذهب

يذكر أنه تم الإعلان عن صندوق استثمار الذهب ، من خلال أحمد أبو السعد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، في تصريحات سابقة له، والتي اكد فيها أن البورصة بصدد إطلاق أول صندوق استثمار للذهب في مصر الشهر المقبل.

وبين عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، في تصريحات متلفزة أنه سيتم التداول بشكل منظم مختلف عن تداول الذهب بالصورة النمطية في السوق الحالية.

الذهب

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وسجل عيار 24 مبلغ 2,057 جنيهًا للشراء بعد 2225 جنيهًا كحد أقصى، وسجل عيار 21 بين 1,780 - 1,800 جنيه بعد 1900 جنيه الخميس 15 ديسمبر ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1,526 جنيها و 1,543 جنيهًا.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويرغب المقبلون على الزواج من الشباب والمصريين بشكل عام يوميًا بالتعرف على أسعار المعدن الأصفر مقارنة بالمعادن الأخرى، وكذلك اللذين يرغبون في حفظ أموالهم، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1800 جنيه.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق بداية من فبرابر 2022 ، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو2022، ليتخطاه الأربعاء 11 يناير 2023 مسجلا أعلى مستوى محليا وهو 1950 جنيها.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر إلى 1800 جنيه اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو 2022.

وسجل سعر عيار 21 للجرام الواحد في العام 2021 أقل من 1000 جنيه، حيث وصل 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما هبط ليسجل سجل سعر عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيهًا و750 جنيها في 31 مارس 2021.

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويتابع الكثير من الراغبين في حفظ أموالهم في الذهب والمستثمرين والشباب والتجار يوميًا سعر الذهب و أعيرته المختلفة وكذلك سعر الجرام في مصر اليوم الأربعاء ، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1800 جنيه للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الأربعاء في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء : 2,057 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء عيار 21 : 1800 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 18 : 1,543 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 14 : 1,200 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء عيار 24 : 14400 جنيه

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الأربعاء عيار 24 : 1909 دولارات.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتختلف أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالمصنعية من مكان لأخر، ويعود هذا الاختلاف إلى معاملات محلات الصاغة وكل تاجر وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها بالجرام وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

الذهب

وعن سعر المصنعية والدمغة والضريبة في محلات الصاغة اليوم، فيكون مختلفًا بين محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة المختلطة مع الذهب قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن والسبائك.