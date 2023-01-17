تراجع فى سعر الذهب اليوم.. ومفاجأة فى عيار 21

يقدم موقع صدى البلد الإخباري، نشرة أسعار الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات الصباحية، اليوم الموافق الثلاثاء 17-1-2023، للمستثمرين ومحبي اقتناء المشغولات الذهبية الراغبين في معرفة سعر المعدن الأصفر، والمستثمرين ومحبي اقتناء المشغولات الذهبية.



سعر جرام الذهب اليوم بالجنيه



الذهب عيار 24



عيار 24 بيع 2,011 شراء 2,046 جنيه



الذهب عيار 22



عيار 22 بيع 1,844 شراء 1,875 جنيه



سعر الذهب عيار 21



عيار 21 بيع 1,760 شراء 1,790 جنيه



الذهب عيار 18



عيار 18 بيع 1,509 شراء 1,534 جنيه



الذهب عيار 14



عيار 14 بيع 1,173 شراء 1,193 جنيه



الذهب عيار 12



عيار 12 بيع 1,006 شراء 1,023 جنيه



أسعار الذهب اليوم في مصر



الأونصة بيع 62,555 شراء 63,622 جنيه

الجنيه الذهب بيع 14,080 شراء 14,320 جنيه

الكيلو بيع 2,011,429 شراء 2,045,714 جنيه





سعر جرام الذهب أمس بالجنيه



الذهب عيار 24



عيار 24 بيع 2,057 شراء 2,080 جنيه



الذهب عيار 22



عيار 22 بيع 1,886 شراء 1,907 جنيه



سعر الذهب عيار 21



عيار 21 بيع 1,800 شراء 1,820 جنيه



الذهب عيار 18



عيار 18 بيع 1,543 شراء 1,560 جنيه



الذهب عيار 14



عيار 14 بيع 1,200 شراء 1,213 جنيه



الذهب عيار 12



عيار 12 بيع 1,029 شراء 1,040 جنيه



أسعار الذهب اليوم في مصر



الأونصة بيع 63,977 شراء 64,688 جنيه

الجنيه الذهب بيع 14,400 شراء 14,560 جنيه

الكيلو بيع 2,057,143 شراء 2,080,000 جنيه



سعر دمغة الذهب اليوم



ويبحث البعض عن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قبل الشراء، وتمثل نسبة الدمغة ما بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط.

سعر مصنعية الذهب اليوم

ويتراوح سعر المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتختلف أسعار المصنعية في محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.