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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع فى سعر الذهب اليوم.. ومفاجأة فى عيار 21

صدى البلد

يقدم موقع صدى البلد الإخباري، نشرة أسعار الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات الصباحية، اليوم الموافق الثلاثاء 17-1-2023، للمستثمرين ومحبي اقتناء المشغولات الذهبية الراغبين في معرفة سعر المعدن الأصفر، والمستثمرين ومحبي اقتناء المشغولات الذهبية.

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سعر جرام الذهب اليوم بالجنيه


الذهب عيار 24 


عيار 24 بيع 2,011 شراء 2,046 جنيه


الذهب عيار 22


عيار 22 بيع 1,844 شراء 1,875 جنيه


سعر الذهب عيار 21


عيار 21 بيع 1,760 شراء 1,790 جنيه


الذهب عيار 18


عيار 18 بيع 1,509 شراء 1,534 جنيه


الذهب عيار 14


عيار 14 بيع 1,173 شراء 1,193 جنيه

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الذهب عيار 12


عيار 12 بيع 1,006 شراء 1,023 جنيه


أسعار الذهب اليوم في مصر  


الأونصة بيع 62,555 شراء 63,622 جنيه
الجنيه الذهب بيع 14,080 شراء 14,320 جنيه
الكيلو بيع 2,011,429 شراء 2,045,714 جنيه
 


سعر جرام الذهب أمس بالجنيه


الذهب عيار 24 


عيار 24 بيع 2,057 شراء 2,080 جنيه


الذهب عيار 22


عيار 22 بيع 1,886 شراء 1,907 جنيه


سعر الذهب عيار 21


عيار 21 بيع 1,800 شراء 1,820 جنيه


الذهب عيار 18


عيار 18 بيع 1,543 شراء 1,560 جنيه


الذهب عيار 14


عيار 14 بيع 1,200 شراء 1,213 جنيه


الذهب عيار 12


عيار 12 بيع 1,029 شراء 1,040 جنيه


أسعار الذهب اليوم في مصر  


الأونصة بيع 63,977 شراء 64,688 جنيه
الجنيه الذهب بيع 14,400 شراء 14,560 جنيه
الكيلو بيع 2,057,143 شراء 2,080,000 جنيه


سعر دمغة الذهب اليوم


ويبحث البعض عن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قبل الشراء، وتمثل نسبة الدمغة ما بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط.

سعر مصنعية الذهب اليوم
ويتراوح سعر المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتختلف أسعار المصنعية في محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 عيار 18 الجنيه الذهب عيار 21 سعر الجرام

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