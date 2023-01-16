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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنك المركزي الليبي يكشف حقيقة اختفاء 27.18 طن من الذهب منذ عام 2011

الذهب
الذهب

قال مصرف ليبيا المركزي، اليوم الاثنين، إن رصيده من الذهب كما هو دون نقصان منذ 20 أغسطس 2011 وحتى الآن.

جاء ذلك ردا على ما جاء في تقرير مجلس الذهب العالمي بشأن احتياطي الذهب في ليبيا، والذي أفاد باختفاء 27.18 طنا منذ بدء الاحتجاجات ضد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ولم يوضح مصرف ليبيا المركزي في تنويهه حجم الاحتياطي من الذهب.

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وأكد مصرف ليبيا المركزي، أنه نفذ في إطار خطته للشفافية الإفصاح تدقيقا دوليا على احتياطي الذهب خلال العام 2022.

وجاءت النتائج مؤكدة على احتفاظ المصرف بالرصيد ذاته دون أي تغير منذ أغسطس 2011، حسب نص البيان.

وأهاب مصرف ليبيا المركزي بالمناسبة، بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية عند نشر أيّة بيانات تتعلق باختصاصاته ونشاطاته.

وجاء ذلك ردا على ما جاء في تقرير مجلس الذهب العالمي بشأن احتياطي الذهب في ليبيا، والذي أفاد باختفاء 27.18 طنا منذ بدء الاحتجاجات ضد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

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