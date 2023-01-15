ليبيا.. الجيش يعلن أهم بنود اجتماعات لجنة 5+5 مع مبعوث الأمم المتحدة

أعلن الجيش الليبي، اليوم الأحد، أهم بنود اجتماعات لجنة "5+5" العسكرية مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، في سرت.

وقال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في قوات القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، عبر حسابه على "فيسبوك"، إن "أهم البنود كانت مناقشة استكمال بنود وقف إطلاق النار، ومناقشة عمل المراقبين الدوليين والمحليين، وبحث ما جرى في توحيد المؤسسة العسكرية".

وأوضح أن "الاجتماع ناقش أيضا تأكيد مطالب اللجنة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، والموقف الدولي ومطالبة الأطراف ذات العلاقة بدعم تنفيذ اتفاقية جنيف بكل بنودها كونها تشكل مطالب الليبيين".

وفي وقت سابق اليوم، انطلق في مدينة سرت الليبية اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة، بحضور المبعوث الأممي لدى ليبيا السيد عبد الله باتيلي.

يأتي اجتماع اللجنة من أجل التباحث حول مدى تنفيذ ما تم الاتفاق حوله، في إجراءاتها الأخيرة، وذلك بعد 5 أشهر من الانقطاع منذ اجتماعاتها في القاهرة.