عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا.. الجيش يعلن أهم بنود اجتماعات لجنة 5+5 مع مبعوث الأمم المتحدة

ليبيا
ليبيا

أعلن الجيش الليبي، اليوم الأحد، أهم بنود اجتماعات لجنة "5+5" العسكرية مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، في سرت.

وقال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في قوات القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، عبر حسابه على "فيسبوك"، إن "أهم البنود كانت مناقشة استكمال بنود وقف إطلاق النار، ومناقشة عمل المراقبين الدوليين والمحليين، وبحث ما جرى في توحيد المؤسسة العسكرية".

وأوضح أن "الاجتماع ناقش أيضا تأكيد مطالب اللجنة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، والموقف الدولي ومطالبة الأطراف ذات العلاقة بدعم تنفيذ اتفاقية جنيف بكل بنودها كونها تشكل مطالب الليبيين".

الخارجية الأمريكية تؤكد دعمها لوضع جدول زمني للانتخابات في ليبيا

لأول مرة.. مدير الاستخبارات الأمريكية يزور ليبيا ويلتقي حفتر

وفي وقت سابق اليوم، انطلق في مدينة سرت الليبية اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة، بحضور المبعوث الأممي لدى ليبيا السيد عبد الله باتيلي.

يأتي اجتماع اللجنة من أجل التباحث حول مدى تنفيذ ما تم الاتفاق حوله، في إجراءاتها الأخيرة، وذلك بعد 5 أشهر من الانقطاع منذ اجتماعاتها في القاهرة.

ليبيا الجيش الليبي الأمم المتحدة عبدالله باتيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللحظات الأخيرة لطائرة نيبال قبل تحطمها وموت جميع ركابها| فيديو

موسيماني يخطف صفقة الأهلي الجديدة .. تفاصيل

عاجل من الحكومة| تخفيض 50% لمدة 4 أشهر على سلع معارض أهلا رمضان

الأهلي بدون 8 لاعبين أساسيين أمام سموحة والزمالك.. ماذا سيفعل كولر؟

بشرى للمواطنين.. تخفيضات كبيرة بالأسعار.. الزيت بـ 25 جنيها والأرز 10.5بالمجمعات الاستهلاكية

2080 للجرام.. سعر الذهب الان في مصر

ملحقش يطلع.. هبوط سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في جميع البنوك

قرار عاجل ضد نجل رجل أعمال شهير بالسجن المشدد 3 سنوات

موضوعات متعلقة

إجراء عاجل.. بيلاروس تعلن تأهبها لأي استفزاز من جانب أوكرانيا

مشهد مرعب.. لحظة انفجار مصنع كيماويات ضخم في الصين |فيديو

اختطاف 60 امرأة في دولة أفريقية.. ماذا يحدث هناك؟

إعلان صادم من رئيس النواب الأمريكي بشأن العثور علي وثائق سرية بحوزة بايدن

بيان عاجل من بوتين بشأن حرب أوكرانيا

غير مبشر .. إعلان صادم من حلف الناتو عن علاقته بروسيا

البرهان: نريد جيشا خاليا من الإخوان

مسئول أمريكي يفضح الناتو: بإمكانه منع حرب أوكرانيا لكنه لم يفعل

ترشيحاتنا

قتلي ومصابون في إطلاق نار بـ أمريكا وهروب مرتكبي الجريمة

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يطرح سلعا بأسعار مخفضة في معرض أهلا رمضان

كأس العالم لليد.. مصر تتقدم على المغرب 13-9 في الشوط الأول

تعرف علي قائمة الزمالك أمام بيراميدز عذا

الأرز من 12 لـ15 جنيها.. وزير التموين يستعرض تخفيضات أهلا رمضان في فيصل

صفقة تحت السن.. وصول البطاقة الدولية لـ الغديري بعد انتقاله لنادي الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترسوا.. جمال شعبان يحذر من تناول هذا النوع من المسكنات

احترس.. تناول هذه الفاكهة بكمية كبيرة يصيبك بهشاشة العظام

طريقة عمل مكرونة فيتوتشيني زي المطاعم الشهيرة

من غير فلوس.. مشروب سحري يقضي على البرد

فيديو

تصرف جنوني.. خليجي يقدم على بيع كليته بسبب المطرب عبد المجيد عبد الله

لم ينجوا أحد .. مشهد مرعب لـ تحطم طائرة نيبال

مفاجأة غير متوقعة في قضية مشرفة عمال بورسعيد.. تطورات جديدة

بيكيه يسخر من شاكيرا بعد أغنيتها الأخيرة وارتباطه بكلارا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ