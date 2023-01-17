عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة في أسعار الذهب و الدولار اليوم الثلاثاء.. وعيار 21 يواصل التراجع

الذهب و الدولار
الذهب و الدولار

تشهد أسعار الذهب و الدولار، تغيرا يوميا، بل كل ساعة، وهناك اهتمام كبير من الجميع بأسعار الذهب و الدولار، فـ أسعار الذهب تشهد انخفاض فى الفترة الأخيرة، وهناك استقرا فى سعر الدولار.

txt

التموين: شراء شهادات بعائد 25٪ أفضل من الذهب الآن

txt

800 جنيه مرة واحدة صعب.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن عيار 21

وفى هذا التقرير نستعرض أسعار الذهب و الدولار اليوم الثلاثاء 17-1-2023:

عرضت قناة صدي البلد، تقريرا لـ الإعلامية داليا أيمن وهند النعساني ،عن أسعار العملات العالمية الثلاثاء 17-1-2023

أسعار العملات.     شراء.                 بيع

الدولار الأمريكي   29.55.          29٠67

اليورو.               . 31٠99            32.31

جنيه إسترليني    . 36.06         36٠22

ريال سعودي.     .  7.86            7.90

دينار كويتي.     . 96.78.         97٠20

 

 

ووجه الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، رسالة هامة لمن يحتفظ بالذهب، دون الاستخدام، قائلا :" اللى يشتري شهادات بعائد 25%، أفضل وطالب من المواطنين الراغبة فى شراء الذهب بـ عدم شراء الجنيه و السبائك، وشراء المشغولات، لأن المصنعية أصبحت واحد".

وأضاف مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، خلال مداخلة على قناة إم بي سي مصر2، أن المشغولات سيتم استخدامها، وسيتم الاستفادة منها، بدلا من الهجوم على  السبائك و الجنيه، وكشف أن سعر الذهب فى الفترة الأخيرة يشهد انخفاضا فى الأسعار.

وأوضح أن سعر الذهب يحدد من خلال :" هناك بورصات عالمية يتم تحديد السعر من خلالها، سعر الجنيه أمام العملات، و العرض الطلب، وأن الطلب فى هذه الفترة مازال مرتفعا على الذهب.

 

أسعار الذهب اليوم في مصر


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1810 جنيهات للجرام بدون مصنعية للبيع، سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء : 2,069 جنيهًا، و سجل  سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 18 : 1,551 جنيهًا،  سعر الجرام اليوم الثلاثاء  عيار 14 : 1,207 جنيهات.

 

أسعار الذهب أمس الأثنين 16 يناير


سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين عيار 21 : 1825 جنيهًا للشراء، سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 18 حوالي 1,564 جنيهًا،  سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 14 : 1,217 جنيهًا.

 

أسعار الذهب أول أمس الأحد 15-1-2023

وفي السياق نفسه سجلت أسعار الذهب، أول أمس الأحد، الموافق 15-1-2023، عيار 24 بيع 2,057 شراء 2,080 جنيه، و عيار 22 بيع 1,886 شراء 1,907 جنيه، و عيار 21 بيع 1,800 شراء 1,820 جنيه، وعيار 18 بيع 1,543 شراء 1,560 جنيه،  عيار 14 بيع 1,200 شراء 1,213 جنيه.

الدولار الذهب الذهب و الدولار اسعار الذهب أسعار الذهب و الدولار سعر الدولار الدولار اليوم الثلاثاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد بيان البنك المركزي.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

حقيقة رحيل فيريرا عن الزمالك .. مرتضى منصور يحسم الجدل

تراجع حاد في عيار 21 الآن|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم بعد الشهادات الجديدة

تضحية مالية كبيرة جدا.. عدلي القيعي يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي

4 جنيهات.. أسباب انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء

اللي زيك يتشال على الراس.. حكاية مشهد لـ عبدالشافي أبكى ملايين الزملكاوية| شاهد

ماذا نقرأ في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

عبارات خدش شرف| الحكم على حسن شاكوش في قضية ريهام

ترشيحاتنا

أول تعليق من الكرملين على إمكانية فتح حوار بين المخابرات الروسية والأمريكية

ضبط كمية من الكابلات والأسلاك الكهربائية المقلدة داخل مخزن بالقاهرة

تأمين فنادق مصر بشبكة الإنذار المبكر تترا بدءًا من 2 مارس

مفاجأة في أسعار الذهب و الدولار اليوم الثلاثاء.. وعيار 21 يواصل التراجع

تدمير عشرات المنازل.. 219 زلزالا تهز السلفادور خلال 24 ساعة فقط.. فيديو

قرار خاص بالدولار لمنع هروبه.. 4 رسائل طمأنة من المركزي وتعافي الاقتصاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خرزانة الغنم أو سلك كهربا.. بوست مثير عن «الأخت» يلقي بصاحبه في السجن

حيل خارقة أقوى من المسكنات تخلصك من الألم في 5 دقائق

بالأحمر الناري.. نوال الزغبي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

منتشر بين الشباب.. أفضل الطرق للتحكم في مقاومة الأنسولين

فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب وسعر صرف الدولار بالبنوك

مأذون يروي أغرب حالات الطلاق التي تعرض لها | فيديو جراف

الاستحمام بالماء المثلج.. أغرب طريقة لتعبد اليابانيين أمام ضريح| فيديو

مؤلم.. راكب يوثق لحظات وفاته خلال تحطم طائرة نيبال| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

اﻟﻤﺰﻳﺪ