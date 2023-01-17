مفاجأة في أسعار الذهب و الدولار اليوم الثلاثاء.. وعيار 21 يواصل التراجع

تشهد أسعار الذهب و الدولار، تغيرا يوميا، بل كل ساعة، وهناك اهتمام كبير من الجميع بأسعار الذهب و الدولار، فـ أسعار الذهب تشهد انخفاض فى الفترة الأخيرة، وهناك استقرا فى سعر الدولار.

وفى هذا التقرير نستعرض أسعار الذهب و الدولار اليوم الثلاثاء 17-1-2023:

عرضت قناة صدي البلد، تقريرا لـ الإعلامية داليا أيمن وهند النعساني ،عن أسعار العملات العالمية الثلاثاء 17-1-2023

أسعار العملات. شراء. بيع

الدولار الأمريكي 29.55. 29٠67

اليورو. . 31٠99 32.31

جنيه إسترليني . 36.06 36٠22

ريال سعودي. . 7.86 7.90

دينار كويتي. . 96.78. 97٠20

ووجه الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، رسالة هامة لمن يحتفظ بالذهب، دون الاستخدام، قائلا :" اللى يشتري شهادات بعائد 25%، أفضل وطالب من المواطنين الراغبة فى شراء الذهب بـ عدم شراء الجنيه و السبائك، وشراء المشغولات، لأن المصنعية أصبحت واحد".

وأضاف مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، خلال مداخلة على قناة إم بي سي مصر2، أن المشغولات سيتم استخدامها، وسيتم الاستفادة منها، بدلا من الهجوم على السبائك و الجنيه، وكشف أن سعر الذهب فى الفترة الأخيرة يشهد انخفاضا فى الأسعار.

وأوضح أن سعر الذهب يحدد من خلال :" هناك بورصات عالمية يتم تحديد السعر من خلالها، سعر الجنيه أمام العملات، و العرض الطلب، وأن الطلب فى هذه الفترة مازال مرتفعا على الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1810 جنيهات للجرام بدون مصنعية للبيع، سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء : 2,069 جنيهًا، و سجل سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 18 : 1,551 جنيهًا، سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 14 : 1,207 جنيهات.

أسعار الذهب أمس الأثنين 16 يناير



سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين عيار 21 : 1825 جنيهًا للشراء، سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 18 حوالي 1,564 جنيهًا، سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 14 : 1,217 جنيهًا.

أسعار الذهب أول أمس الأحد 15-1-2023



وفي السياق نفسه سجلت أسعار الذهب، أول أمس الأحد، الموافق 15-1-2023، عيار 24 بيع 2,057 شراء 2,080 جنيه، و عيار 22 بيع 1,886 شراء 1,907 جنيه، و عيار 21 بيع 1,800 شراء 1,820 جنيه، وعيار 18 بيع 1,543 شراء 1,560 جنيه، عيار 14 بيع 1,200 شراء 1,213 جنيه.