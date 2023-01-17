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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية

ثلاث عوامل تتحكم فى أسعار الذهب..تعرف عليها لو عايز تبيع أو تشتري

الذهب
الذهب

 أسعار الذهب.. أكد الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن هناك ثلاث أشياء تتسبب فى انخفاض، أو ارتفاع سعر الذهب، وهي :" أولها البورصات العالمية والتى يتم تحديد السعر من خلالها سواء بالارتفاع أو الانخفاض، و ثانيها سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، و ثالثها العرض الطلب، وأن الطلب فى هذه الفترة مازال مرتفعا على الذهب.

 

 أسعار الذهب.. ووجه مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، رسالة هامة لمن يحتفظ بالذهب، دون الاستخدام، قائلا :" اللى يشتري شهادات بعائد 25%، أفضل وطالب من المواطنين الراغبة فى شراء الذهب بـ عدم شراء الجنيه و السبائك، وشراء المشغولات، لأن المصنعية أصبحت واحد".

وأضاف مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، خلال مداخلة على قناة إم بي سي مصر2، أن المشغولات سيتم استخدامها، وسيتم الاستفادة منها، بدلا من الهجوم على  السبائك و الجنيه، وكشف أن سعر الذهب فى الفترة الأخيرة يشهد انخفاضا فى الأسعار.

وأوضح أن سعر الذهب يحدد من خلال :" هناك بورصات عالمية يتم تحديد السعر من خلالها، سعر الجنيه أمام العملات، و العرض الطلب، وأن الطلب فى هذه الفترة مازال مرتفعا على الذهب.

 

 

 

انخفاض أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب اليوم عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1810 جنيهات للجرام، وأمس سجل سعر جرام الذهب عيار 21  : 1825 جنيهًا للشراء، أى بانخفاض 15 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1810 جنيهات للجرام بدون مصنعية للبيع، سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء : 2,069 جنيهًا، و سجل  سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 18 : 1,551 جنيهًا،  سعر الجرام اليوم الثلاثاء  عيار 14 : 1,207 جنيهات.

أسعار الذهب أمس الأثنين 16 يناير


سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الاثنين عيار 21 : 1825 جنيهًا للشراء، سعر الجرام الاثنين عيار 18 حوالي 1,564 جنيهًا،  سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 14 : 1,217 جنيهًا.

أسعار الذهب أول أمس الأحد 15-1-2023

وفي السياق نفسه سجلت أسعار الذهب، أول أمس الأحد، الموافق 15-1-2023، عيار 24 بيع 2,057 شراء 2,080 جنيه، و عيار 22 بيع 1,886 شراء 1,907 جنيه، و عيار 21 بيع 1,800 شراء 1,820 جنيه، وعيار 18 بيع 1,543 شراء 1,560 جنيه،  عيار 14 بيع 1,200 شراء 1,213 جنيه.

 

مستشار وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين

 

وجه الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، رسالة هامة لمن يحتفظ بالذهب، دون الاستخدام، قائلا :" اللى يشتري شهادات بعائد 25%، أفضل وطالب من المواطنين الراغبة فى شراء الذهب بـ عدم شراء الجنيه و السبائك، وشراء المشغولات، لأن المصنعية أصبحت واحد".

وأضاف مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، خلال مداخلة على قناة إم بي سي مصر2، أن المشغولات سيتم استخدامها، وسيتم الاستفادة منها، بدلا من الهجوم على  السبائك و الجنيه، وكشف أن سعر الذهب فى الفترة الأخيرة يشهد انخفاضا فى الأسعار.

وأوضح أن سعر الذهب يحدد من خلال :" هناك بورصات عالمية يتم تحديد السعر من خلالها، سعر الجنيه أمام العملات، و العرض الطلب، وأن الطلب فى هذه الفترة مازال مرتفعا على الذهب.

 

 

 

 

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