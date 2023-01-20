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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعرف على سعر الذهب العالمي اليوم الجمعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى منذ أبريل، أمس الخميس، إذ يراقب المستثمرون الإشارات المتعلقة بتباطؤ التضخم في الولايات المتحدة.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.9% أو 16.90 دولار للأونصة إلى 1923.90 دولار للأونصة، وهو أعلى سعر تسوية للعقد الأكثر نشاطًا منذ الثاني والعشرين من أبريل الماضي.

واتجه المعدن الأصفر نحو استعادة بعض مكاسبه بعد خسائر استمرت لجلستين.

جاء ذلك بعدما تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات التحدة لأقل مستوى في 4 أشهر وبعكس توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

ووفقاً لبيانات وزارة العمل الأمريكية، أمس الخميس، انخفضت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة عند 190 ألفًا خلال الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من يناير، مقارنة بـ205 آلاف طلب في الأسبوع السابق له.

وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن طلبات إعانة البطالة ستسجل مستويات 214 ألف طلب.

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فيما سجلت طلبات إعانة البطالة على مدار الأسابيع الأربعة الماضية (المعيار الأكثر دقة لقياس سوق العمل) 206 آلاف طلب بما يشكل تراجعاً بنحو 6.5 ألف طلب مقارنة بالأسبوع المنتهي في السابع من يناير.

وفي خضم التقلبات الموسمية، ظلت الطلبات عند مستويات متماشية مع سوق عمل متوازنة، على الرغم من تسارع تسريح العمال في قطاع التكنولوجيا والقطاعات الحساسة لسعر الفائدة مثل الإسكان والتمويل.

أكبر هبوط لأسعار المنتجين في أمريكا

انخفضت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في ديسمبر بأكبر قدر منذ بداية الوباء، لتزيد من تراجع الضغوط التضخمية الذي استمر لأشهر، وفي الوقت نفسه منح مجلس الاحتياطي الفيدرالي فرصة لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

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أظهرت بيانات وزارة العمل، أمس الأربعاء، تراجع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 0.5% الشهر الماضي، مسجلاً أكبر هبوط منذ أبريل 2020، وفي الوقت نفسه؛ ارتفع 6.2% عن العام السابق.

كشفت بيانات أخرى صدرت الأربعاء أنَّ مبيعات التجزئة تراجعت في ديسمبر بأكثر من المتوقَّع وسط هبوط واسع النطاق.

أظهرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين تراجع أسعار المواد الغذائية 1.2%، وهو أكبر انخفاض منذ عامين. ارتفع الطلب النهائي على الخدمات بنسبة 0.1% فقط، وهو أقل ارتفاع منذ أبريل. ويعكس التقدم المتواضع إلى حد كبير زيادة في هوامش بيع الوقود بالتجزئة.

ارتفعت أسعار المنتجين باستثناء الغذاء والطاقة والخدمات التجارية- التي تستبعد المكونات الأكثر تقلباً في المؤشر- بنسبة أقل من المتوقَّع بلغت 0.1% مقارنة بالشهر السابق و4.6% عن العام السابق.

أسعار الذهب العقود الآجلة كورونا إعانة البطالة اقتصاد الذهب التضخم

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