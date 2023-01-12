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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة

الفيدرالي الأمريكي
الفيدرالي الأمريكي

كشف مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي عن توقعهم الاستمرار في رفع أسعار الفائدة حتى يتم خفض التضخم إلى هدفهم البالغ 2٪، حتى لو كان ذلك يعني دفع معدل الأموال الفيدرالية إلى ما بعد 5٪.

وفي خطاب ألقاه اليوم الخميس، أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد موقف البنك المركزي بأن أسعار الفائدة ستكون 5٪ بحلول نهاية العام.

وكانت الأسواق تراقب أي مؤشر على عدد زيادات أسعار الفائدة التي يتوقعها البنك، وإلى أي مدى يتوقع المسؤولون رفع أسعار الفائدة.

ولا يزال هناك بعض الجدل بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حول ما إذا كان سيرفع بمقدار نصف نقطة مئوية - كما فعل البنك في ديسمبر، أو بمقدار ربع نقطة مئوية، في 31 يناير - فبراير.

والاجتماع الأول للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح. إذا كانت خطب الخميس هي أي شيء يجب أن تمر به، فإن هذا النقاش لم يحسم بعد.

وكان بولارد أكثر تشددًا في تصريحاته يوم الخميس، حيث اقترح أن أفضل نهج سيكون الوصول إلى سعر الفائدة النهائي “في أقرب وقت ممكن”، على الأرجح من خلال زيادات أكبر في الأسعار بدلاً من الزيادات الصغيرة المنتشرة على مدار العام.

وقال بولارد، متحدثًا في جمعية المصرفيين ويسكونسن: “لذلك أعتقد أن سياسة التحميل الأمامي قد خدمتنا جيدًا وستستمر في خدمتنا جيدًا في المضي قدمًا. أنا لا أرى حقًا أي غرض من تأجيل الأمور حتى عام 2023”.

ومع ذلك، اتفق كل من بولارد وهاركر على استنتاج نهائي، وقال هاكر: لا يزال أمام الاحتياطي الفيدرالي طريق طويل قبل أن ينتهي من رفع أسعار الفائدة، وسيتعين عليه إبقائها مرتفعة لبعض الوقت للسماح للسياسة النقدية بالقيام بعملها.

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وارتفع معدل التضخم بنسبة 6.5٪ سنويًا في ديسمبر، متباطئًا للشهر السادس على التوالي.

وتتوج خطابات يوم الخميس بأسبوع مليء بالمظهر بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي حيث يبدأ في حملة لجعل رسالته تلقى صدى في الأسواق.

وكرر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت سابق من هذا الأسبوع، موقفه بأن استعادة استقرار الأسعار كان على رأس أولويات البنك.

وقال باول خلال حلقة نقاش في حدث يوم الثلاثاء استضافه البنك المركزي السويدي: “استعادة استقرار الأسعار عندما يكون التضخم مرتفعًا يمكن أن يتطلب إجراءات غير شائعة على المدى القصير لأننا نرفع أسعار الفائدة لإبطاء الاقتصاد”.

ويعتقد بعض المحللين أن وابل المعلومات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي يضيف فقط إلى تنافر المؤشرات الاقتصادية مما يجعل من الصعب على السوق تحليل ما هو مهم.

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