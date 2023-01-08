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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق يتوقع ركود الاقتصاد الأمريكي

رئيس الاحتياطي الفيدرالي
رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق آلان جرينسبان

حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبق آلان جرينسبان من أن الاقتصاد الأمريكي سيتعرض لركود بسبب سياسات الفيدرالي التشددية.

وأضاف جرينسبان "على الرغم من أن آخر تقريرين للتضخم أظهرا انخفاضاً في معدل ارتفاع الأسعار، فإن ذلك لا يغير من حقيقة أن الأسعار لا تزال ترتفع.. يمكن أن تظل الأرقام الرسمية للتضخم ضعيفة على المدى القريب فقط بسبب المنهجية التي يتم بها قياس الأسعار".

وتابع "لا أعتقد أن ذلك كافياً بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي لعكس سياسته النقدية.. ولا أتوقع أن يخفف البنك سياسته النقدية خوفاً من تفاقم التضخم".

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ورغم ذلك فإنه لا يتوقع أن يكون 2023 عاماً متقلباً.

وتولى جرينسبان رئاسة الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 1987 وحتى 2006، أي تولى رئاسة البنك لـ5 فترات.

وفي سياق منفصل، حذر جرينسبان من أن المستثمرين يجب أن يشعروا بالقلق بشأن الصين، لأنها قد تغزو تايوان وتتسبب في أزمة اقتصادية عالمية تدفع إلى عمليات بيعية كبيرة في السوق.

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